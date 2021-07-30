Срок обязательной вакцинации в Амурской области продлен до 1 сентября

Для некоторых категорий установлен другой срок Фото: минздрав Амурской области

Срок обязательной вакцинации сотрудников для бизнесменов и руководителей организации продлен. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно новому постановлению, вакцинацию нужно завершить до 1 сентября. К слову, ранее с такой просьбой к главному санитарному врачу региона обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

Для руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей установлен другой срок. Работники, студенты и учащиеся старше 18 лет должны получить второй компонент до 27 августа. Исключение сделали для лиц, имеющих медицинские противопоказания, и переболевших COVID-19.

- Оценив темпы вакцинации против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям, отмечаю, что за июль этого года темп вакцинации вырос в три раза, достигнут высокий охват законченной вакцинацией среди работников медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов и других категорий. Высокие темпы иммунизации превысили объемы поступления вакцины, что не позволило в установленные сроки завершить полный курс вакцинации, - сообщается в постановлении главного санитарного врача по Амурской области Ольги Кургановой от 30 июля.