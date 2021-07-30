В Приамурье погибла девочка, которую искали несколько дней

За ребенком не уследил знакомый ее родителей Фото: ПСО "Гром"

Пропавшую во время купания в свободном семилетнюю девочку нашли мертвой. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Гром».

Напомним, о местонахождении Дианы Мережко стало неизвестно 25 июля. Тогда ребенок находился на реке Зея под присмотром знакомого ее родителей. Взрослый человек не уследил за девочкой.

Проверку по факту пропажи Дианы организовали амурский Следственный комитет и прокуратура Свободного. Все это время малышку искали спасатели. Профессионалы на лодках ежедневно обследовали десятки километров правого берега реки.

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