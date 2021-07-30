В Амурской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом на фоне циркуляции «индийского» штамма

Все больше и больше болеют дети Фото: Минздрав Амурской области

О том, что происходит в Приамурье с ситуацией с коронавирусом, обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории области новой коронавирусной инфекции.

Заболеваемость растет

В Приамурье растет заболеваемость коронавирусом на фоне циркуляции «индийского» штамма. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач области Ольга Курганова.

Ежедневный средний темп прироста составляет 3%, что выше среднероссийкого показателя. За неделю этот показатель увеличился на 5,7%. Основная доля заболевших проживает в: Благовещенск (39,8%), Свободный (12,2%), Сковородинский район (7,8%), Белогорск (5,3%), Зея (5,1%).

Врачи регистрируют рост заболеваемости коронавирусом среди детей, чего не было в прошлом году (на возрастную группу 1-6 лет приходится 50% и 46% - на 7-14 лет). На 22% выросла заболеваемость в возрастной группе 18-29 лет и на 20,3% в возрастной группе 30-49 лет.

- Готовясь к новому учебному году и видя риски по детям, считаю, что необходимо сосредоточить усилия на вакцинации работников образования и вакцинации взрослого населения старше 18 лет, - отметила Ольга Курганова. - Среди заболевших 98,5% не были привиты против COVID-19. У тех, кто был вакцинирован, но все же заболел коронавирусом, заболевание протекает в легкой форме.

За июль, когда вышло постановление по вакцинации по эпидпоказаниям, темп вакцинации вырос в 3 раза.

Ольга Курганова сообщила, что сегодня, 30 июля, подписано Постановление, предписывающее пройти вакцинацию до 27 августа – работников сферы образования (студентов и учащихся образовательных учреждений старше 18 лет); до 1 сентября – работников сферы услуг.

Кроме того, напомнили специалисты и о необходимости безусловного исполнения Постановления губернатора в части приостановления проведения массовых мероприятий - досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, ТРЦ, на аттракционах и в других местах массового посещения.

Темпы вакцинации растут

В Амурской области от коронавируса уже привито 56% от плана. Всего в регион поступило 220 876 доз вакцины. Из них 92,32% уже использовано. По данным на 30 июля, первым компонентом привито 203 114 человек – это 56% от плана, вторым компонентом – 146 982 жителя области - 40,5%.

В Приамурье поступило 2 800 доз вакцины «Спутник-Лайт» для проведения повторной вакцинации лиц, которые уже были вакцинированы (прошло более 6 месяцев с момента вакцинации). В первую очередь, вакцину получат медики, работающие в «красных зонах», инфекционных госпиталях, бригадах скорой помощи и инфекционных бригадах амбулаторно-поликлинического звена.

- Мы ожидаем поставку порядка 7 800 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в течение ближайших дней, а также еще порядка 29 тысяч доз вакцины. Нашими медицинскими организациями набраны хорошие темпы по вакцинации. Мы не должны их сбавлять, - отмечает министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

На сегодня хорошие темпы вакцинации набраны в Селемджинском, Шимановском, Белогорском и Благовещенском районах. Улучшили свои показатели и медицинские организации, подведомственные РЖД.

Напомним, что в области работает «горячая линия» по номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. С момента работы «горячей линии» принято 43 914 обращений по вопросам коронавирусной инфекции.

О свободных койках

Свободный коечный фонд в госпиталях составляет 13%. Для госпитализации больных коронавирусом и пневмониями в Приамурье развернуто восемь инфекционных госпиталей на 1 695 мест.

На данный момент на лечении в медицинских организациях области находится 4 724 пациента с ковидом и пневмониями, в том числе на стационарном лечении 1 296 пациентов, амбулаторно лечатся 3428 человек.

- В инфекционных госпиталях держим свободный коечный фонд 13% от числа развернутых коек, - подчеркнула Светлана Леонтьева.

Медицинские организации области обеспечены средствами индивидуальной защиты, расходными материалами и необходимыми медикаментами. Накануне в регион поступила партия медицинских препаратов, на 11 миллионов рублей. Все они распределены по медицинским организациям области. Медицинские препараты приобретены на средства федерального бюджета.