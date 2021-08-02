Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 августа 2021: В регионе рост заболеваемости на фоне циркуляции «индийского» штамма

Свободный коечный фонд в госпиталях составляет 13% Фото: Минздрав Амурской области

В Приамурье растет заболеваемость коронавирусом на фоне циркуляции «индийского» штамма. Ежедневный средний темп прироста составляет 3%, что выше среднероссийкого показателя. За неделю этот показатель увеличился на 5,7%. Основная доля заболевших проживает в: Благовещенск (39,8%), Свободный (12,2%), Сковородинский район (7,8%), Белогорск (5,3%), Зея (5,1%).

Врачи регистрируют рост заболеваемости среди детей, чего не было в прошлом году (на возрастную группу 1-6 лет приходится 50% и 46% - на 7-14 лет). На 22% выросла заболеваемость в возрастной группе 18-29 лет и на 20,3% в возрастной группе 30-49 лет.

- Готовясь к новому учебному году и видя риски по детям, считаю, что необходимо сосредоточить усилия на вакцинации работников образования и вакцинации взрослого населения старше 18 лет, - отметила руководитель амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова. - Среди заболевших 98,5% не были привиты против COVID-19. У тех, кто был вакцинирован, но все же заболел, заболевание протекает в легкой форме.

За июль, когда вышло постановление по вакцинации по эпидпоказаниям, темп вакцинации вырос в 3 раза.

К слову, 30 июля подписано Постановление, предписывающее пройти вакцинацию работников сферы образования (студентов и учащихся образовательных учреждений старше 18 лет) до 27 августа, и работников сферы услуг до 1 сентября.

В регионе от коронавируса уже привито 56% от плана.

Свободный коечный фонд в госпиталях составляет 13%. Для госпитализации больных коронавирусом и пневмониями в Приамурье развернуто восемь инфекционных госпиталей на 1 695 мест.