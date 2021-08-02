Вода разрушила еще один участок дороги в Приамурье

На месте работают специалисты Фото: соцсети

В Приамурье размыло еще один участок дороги. В этот раз пострадал Магдагачинский район. Движение транспорта полностью прекращено. О происшествии сообщили в региональном министерстве транспорта.

- На 1225-м км федеральной трассы Р-297 «Амур» в Магдагачинском районе произошёл подмыв дорожного полотна (ширина 7 м, длина 5 м, глубина - до 2 м). Объезд данного участка невозможен, движение транспортных средств приостановлено, - рассказали в ведомстве.

На месте выставлены два поста ГИБДД в составе четырёх человек и двух единиц техники. Для проведения ремонта из Шимановска выехала аварийно-восстановительная бригада ДЭП–190 (12 человек, семь единиц техники). Также к месту направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области.

Тем временем, прокуратура Амурской области проведёт проверки по фактам подтопления территорий в двух районах. При необходимости будут приняты соответствующие решения. В Завитинском районе из-за ливней несколько населённых пунктов остались без электричества, с селом Валуево нарушено транспортное сообщение. Помимо этого, в Завитинске подтопило 29 приусадебных участков.

В Бурейском районе в результате проливных дождей и подъёма воды в реках разрушился мост на автомобильной дороге Благовещенск - Гомелевка, нарушен подход к мосту на автомобильной дороге на подъезде к посёлку Талакан.

- В ходе проверок территориальными прокурорами даётся оценка своевременности принятия мер по ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений, проверяется соблюдение сроков восстановления электроснабжения, обеспечение населённых пунктов, транспортное сообщение с которыми нарушено, необходимыми социальными услугами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Устранение последствий проливных дождей находится на контроле прокуратуры области.

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