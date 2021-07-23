Василий Орлов: «Необходимо создать условия, чтобы больше половины амурчан регулярно занимались спортом»

В этом году на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» было выделено свыше 85 миллионов рублей. Они были направлены на достижение трех целевых результатов. Один из них – это оборудование трех малых спортивных площадок ГТО в Благовещенске, Константиновке и Новобурейском. По двум из них работы уже завершаются, открытие площадки в Бурейском районе запланировано на конец августа. В ближайшее время начнутся работы и по оборудованию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Возжаевке.

Министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека доложил губернатору Василию Орлову о ходе реализации региональной программы «Спорт – норма жизни».

Почти 6 миллионов рублей адресной субсидии получили в этом году семь спортивных школ Приамурья, работающие по программам спортивной подготовки. Большая часть средств была направлена на приобретение экипировки и инвентаря, другая будет потрачена на проведение сборов для спортсменов. Почти 3 миллиона рублей потратила на закупку оборудования и инвентаря спортивная школа олимпийского резерва. Свыше 25 миллионов рублей на приобретение хоккейного оборудования получила спортивная школа №1 Тынды. Туда уже доставили специализированные и силовые тренажеры, информационное табло, хоккейный инвентарь и установку для сушки коньков. А в начале августа ждут поставку итальянской ледозаливочной машины.

- Оснащение спортивно-технологическим оборудованием малых площадок ГТО продолжится в 2022 и 2023 годах. Создать их планируется в Возжаевке Белогорского района, Архаре, Тамбовке, селе Овсянка Зейского района, селе Поярково Михайловского района и в Магдагачи, - поделился Дмитрий Кутека.

Кроме того, минспортом области и Агентством по привлечению инвестиций проведены конкурсные работы по привлечению частного партнера для строительства регионального физкультурно-оздоровительного центра. Определен потенциальный инвестор. Предположительно, строительство центра обойдется в 625 миллионов рублей, при этом большая часть средств будет выделена из федерального бюджета в рамках проекта «Спорт – норма жизни».

- Перед нами стоит задача — создать такие условия, чтобы больше половины амурчан регулярно занимались спортом. Для достижения таких показателей мало пропаганды здорового образа жизни. Необходимо, чтобы у людей, помимо желания заниматься физкультурой, была такая возможность и достойный выбор секций и видов спорта. В этом году только на реализацию регионального проекта выделено свыше 85 миллионов. Спортивные объекты строятся и ремонтируются по всей территории области – как в городах, так и на сельских территориях. Доступность их для местных жителей будем держать на постоянном контроле, - отметил Василий Орлов.