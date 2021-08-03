Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 августа 2021: больше 900 амурчан заболели за неделю

В контакте с заболевшими были больше двух тысяч человек Фото: Управление Роспотребнадзора по Амурской области

За прошедшую неделю в Приамурье коронавирус подтвердился у 910 человек. В Управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали, что показатель заболеваемости составил 116,39 на 100 тысяч населения, что на 5,8% выше уровня заболеваемости прошлой недели.

Большинство случаев – 362 – выявлено в Благовещенске. На втором месте Свободный со 111 заболевшими. В Сковородинском районе заболел 71 человек, в Белогорске – 48, в Зее – 46, в Тамбовском районе – 39. В Магдагачинском районе за неделю зарегистрировали 37 случаев, в Тынде – 29, в Благовещенском районе – 23, в Серышевском районе – 32, в Селемджинском – 17, в Ивановском – 15. По 11 заболевших выявлено в Бурейском, Завитинском и Зейском районах. Девять человек заболели в Мазановском районе, восемь – в Константиновском, семь – в Октябрьском. По шесть зараженных выявлено в Райчихинске, Белогорском и Михайловском районах, по три – в Шимановске и Архаринском районе. Два случая выявлено в Тындинском районе, и по одному – в Ромненском и Шимановском районах.

В форме ОРВИ заболевание протекает у 69% заболевших. Пневмония диагностирована у 30%, бессимптомная форма у 1%.

Среди зараженных 88% - взрослые. Из них:

18 - 29 лет –13%

30 - 49 лет – 36%

50 - 64 года – 22%

старше 65 лет – 17%

Под медицинским наблюдением находятся 2 160 человек, которые были в контакте с больными COVID-19.

С начала пандемии проведено 1 197 987 исследований на коронавирус. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 401,9 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 400,7.

В Амурской области также продолжается вакцинация против COVID-19, по состоянию на 29.07.2021 привито более 205 тысяч человек.