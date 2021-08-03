В страшной аварии в Амурской области погибли два человека

Полиция проводит проверку Фото: соцсети

Жесткое ДТП произошло в Амурской области накануне. На трассе Талдан-Магдагачи в Сковородинском районе с дороги слетел автомобиль.

Фото с места происшествия сразу появились в социальных сетях. На кадрах видно, как несколько человек лежит в небольшом друг от друга расстоянии, а на месте работают спасатели и медики.

В УМВД России по Амурской области рассказали, что авария произошла около 11.00 часов вчера, 2 августа.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Harrier, мужчина 1980 года рождения, съехал с проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся. В аварии погиб водитель, а также пассажир иномарки 1983 года рождения.

- В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены две женщины 1976, 1988 г. г. рождения и мужчина 1990 года рождения, передвигавшихся в автомобиле, - сообщили в пресс-службе полиции.

Сотрудниками ОМВД России по Сковородинскому району проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.