Из-за ливней в Амурскую область вновь пришел паводок

Вода пришла в Бурею и Новобурейский Фото: Правительство Амурской области

Пришедшие в Приамурье циклоны осложнили гидрологическую обстановку на малых реках бассейна реки Зея, что отразилось на гидрологической обстановке в Приамурье в целом, и на территории Благовещенского района в частности.

Подготовка в процессе

Благовещенский район заблаговременно начал готовиться к прохождению паводка – со 2 августа организованы мероприятия по восстановлению защитных сооружений в селе Владимировка, Гродеково и Заречный.

На сегодняшний день подрядными организациями идет укрепление дамб на территории вышеназванных сел. Так, только во Владимировке привлечено к работам 14 единиц техники.

С 9 часов 3 августа жители села Владимировка и добровольцы приступили к укладке мешков с песком по улицам Набережной, Цветочной, Дачной и другим. Также к противопаводковым мероприятиям планируется привлечение военнослужащих.

- Вчера, 2 августа, в 18 часов во Владимировке был организован сход граждан, касающийся сложной гидрологической обстановки, - рассказал глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин.

По информации «РусГидро» и МЧС Амурской области, ожидается подъём воды на реке Зее 7-7,5 метров. Во Владимировке при таком уровне подтапливаются улицы Удачная, Дачная, переулок Радужный, улицы Лесная, Светлая, Вторая Набережная, переулок Нагорный, переулок Энергетиков, улицы Тихая, Прибрежная, Цветочная.

Подъём воды во Владимировке ждут 5 августа. Но жители, как и в прошлый раз, планируют бороться со стихией. Каждый день они собираются для укрепления дамб. Пока что мешки с песком собирают на улице Набережной. Сборы проходят каждый день. Эвакуировать планируют детей, стариков и инвалидов. Вещи в домах уже привычно поднимают на чердаки и крыши.

Поезда задерживаются

Из-за паводка в Приамурье задерживаются пассажирские поезда – в регионе пришлось закрыть один из путей.

Как сообщили в пресс-службе ЗабЖД, 3 августа 2021 года на перегоне Бурея – Домикан двухпутного электрифицированного участка Украина – Архара из-за неблагоприятных погодных условий для движения поездов закрыт один путь.

Сейчас на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В режим повышенной готовности приведены силы путеремонтного комплекса, оперативного реагирования, противоразмывные и восстановительные поезда. Также специалисты обеспечивают координацию с территориальными подразделениями Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Амурчане вновь встретили воду

Кроме того, в регионе продолжаются сбросы на Зейской и Бурейской ГЭС. Из-за сбросов на Бурейской ГЭС возможно осложнение паводковой обстановки на территории Бурейского и Архаринского районов. Амурчане уже сообщают о том, что в дома Новобурейского и Буреи пришла вода.

- В населенных пунктах Малиновка, Новоспасск, Иннокентьевка, Касаткино подразделения противопожарной службы области осуществляют мониторинг складывающейся обстановки и находятся в готовности к оказанию необходимой помощи населению. В резерве на территории данных районов находятся три группы оперативного реагирования от ППС – 15 человек, три единицы техники. Кроме этого, приведены в 30-минутную готовность пять поисково-спасательных групп области в составе 25 человек, пять единиц техники и пять плавсредств, – доложил об оперативной обстановке министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Севостьянов.

В прошедшие выходные во многих районах области выпали обильные осадки. Самая тяжёлая обстановка в Инарогде (Зейский район), в Саскале (Шимановский район), Ивановке (Ивановский район), Садовом (Тамбовский район), Белогорске, Братолюбовке, в Завитинске и Гродекове. Максимальное количество дождей в 103,1 мм зафиксировал гидропост Болдыревка Завитинского района.

Штормовое предупреждение о сильных дождях и ливнях продлено на 3-4 августа. Опасное явление ожидается в Селемджинском, Архаринском и Бурейском районах. Из-за этого на реках области проходят паводки разной степени интенсивности.

- На реке Амур на участке Игнашино - Черняево спад на 12-22 см, ниже по течению продолжаются подъемы на 10-54 см, за счет боковой приточности с малых рек после прохождения циклона. Пойма затоплена почти по всему течению реки, максимальная глубина затопления поймы до 169 см в районе сел Сергеевка и Иннокентьевка. На Зее интенсивный подъем воды на участке Поляковский - Мазаново, максимально 104 см. На реке Томь вода в настоящее время падает, на Селемдже растет. Максимально, на 79 см за прошедшие сутки, уровень воды поднялся в районе села Норск. Интенсивные подъемы наблюдаются на малых реках бассейна Зейского водохранилища и реке Зея, а также в верхнем течении реки Бурея, – отметил директор Амурского ЦГМС Виталий Соловьев.