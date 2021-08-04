Коронавирус в Приамурье, последние новости на 4 августа 2021: жители региона стали ответственнее относиться к вакцинации

В Приамурье продолжается вакцинация от CОVID-19 Фото: Минздрав Амурской области

За сутки 3 июля в Амурской области выявлено 136 новых случаев COVID-2019. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 102 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (75%), у 34 – в виде пневмонии (25%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 28 117 случая, показатель заболеваемости составляет 3596,23 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 123 399 человек, в том числе за последние сутки – 2 784.

В Приамурье продолжается вакцинация от CОVID-19. Первым компонентом на 03.08.2021 привито 207654 человек – это 57,2 % от плана вакцинации (средний показатель по России - 52,78%). Вторым компонентом вакцинировано 157229 человек (43,3%). Об этом на заседании амурского Правительства доложила заместитель министра здравоохранения области Наталья Газданова.

- С начала массовой вакцинации в регион поступило 228676 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В течение ближайших пяти дней ожидается поступление еще 24600 доз Гам-Ковид-Вак (Спутник V), - сказала Наталья Газданова.

Согласно мониторингу вакцинации населения в разрезе административных территорий, впереди всех Селемджинский район – там привито 113,5% населения, подлежащего вакцинации, и Шимановский район, где до выполнения плана осталось вакцинировать 75 человек (из 1677 человек привито 1602, это 95,5%). Отстают по числу вакцинированных пгт Прогресс (46,5%), г.Райчихинск (45,8%) и Мазановский район (42,4%).

- Работа продолжается, в ближайшие дни ждем поступления очередной партии вакцины в количестве 31000 доз. Из них 24600 комплектов поступят на этой неделе, - сообщила Наталья Газданова.

Губернатор поручил минздраву принимать все необходимые меры к тому, чтобы набранные темпы вакцинации не снижались.

- Отношение к вакцинации у жителей региона изменилось, они стали ответственнее подходить к этому вопросу. Многие, кто еще недавно был против прививки, сегодня уже прошли вакцинацию или планируют сделать это в ближайшее время. Этому способствовал ряд факторов, в том числе и тот факт, что люди видят на примерах своих знакомых: привитые граждане действительно получают защиту от тяжелого течения COVID-19, и даже если болеют, коронавирус протекает у них в легкой форме, - отметил Василий Орлов.

Напомним, для вакцинации при себе необходимо иметь действующий полис ОМС, паспорт, СНИЛС.