Домашний питомец или дикий зверь?

Держать дома диких животных нельзя Фото: pixabay.com

Наверняка у каждого человека когда-то был или есть любимый домашний питомец. Обычно люди заводят собак, кошек, хомяков или попугаев. Но в последнее время зародилась тенденция держать дома диких и экзотических животных. Можно ли приручить хищника и опасно ли с ним соседствовать, узнала «Комсомольская правда».

Сколько волка ни корми

Недавно в социальных сетях жители Шимановска пожаловались на соседей, которые вместо собак на привязи держат волков. По словам амурчан, хозяева животных выпускают их на самовыгул, а те, в свою очередь, приносят большой ущерб: калечат других питомцев, разносят курятники.

Однако в управлении по охране животного мира Амурской области сообщили, что данная информация не подтвердилась. О содержании волков ничего не известно не только в Шимановском районе, но и во всем регионе.

- Вероятнее всего, граждане малокомпетентны в этом вопросе и за волков приняли обычных собак, - говорит заместитель начальника отдела управления по охране животного мира Николай Степанов. - Любая собака может причинить такие же увечья другой, например бойцовая. В настоящее время выведено огромное количество пород, которые по внешним признакам напоминают диких животных. Поэтому люди запросто могли перепутать.

Много лет назад некоторые амурчане действительно держали волков в частных домах. И хотя дикие животные долгое время жили со своими хозяевами, ждать от них можно было все что угодно.

- Если говорить о хищных животных, то это однозначно небезопасно, хозяевам будет сложно сориентироваться, как животное поведет себя в той или иной ситуации. Даже есть пословица: «Сколько волка ни корми, а он все равно в лес смотрит». Был случай около 20 лет назад: человек держал волка очень много лет, однажды решил с ним пойти на прогулку в лес и отпустил, а волк взял и убежал. Больше своего питомца хозяин не видел, - вспоминает Николай Степанов.

Рысь на поводке

Весной текущего года жители Благовещенска могли наблюдать необычную картину: по набережной города гуляла рысь. Конечно, она была не одна, а с хозяином. Мужчина выгуливал ее на поводке, что еще больше шокировало благовещенцев.

Оказалось, что хищницу зовут Луна и она живет на одной из турбаз областной столицы. За ней тщательно ухаживают, кормят мясом и выгуливают несколько раз в день.

Хищницу зовут Луна и она живет на одной из турбаз областной столицы Фото: instagram.com (lynx_blg)

- Мужчина, о котором идет речь, создал все условия для того, чтобы рыси жилось хорошо, - рассказывает заведующая отделом зоологии Амурского биолого-туристического центра Татьяна Казимирова. - У нее собственный огромный вольер. Кроме того, хозяин постоянно выводит животное на прогулки и иногда приводит его к нам в центр, чтобы познакомить с мужской особью Маркизом. Это необходимо для продолжения потомства, так как диким животным нельзя оставаться без него - хищники просто погибают.

Недавно Луне исполнился год. Она любит сладости и с радостью встречает гостей своего вольера. К чужим людям рысь относится настороженно, но рядом с хозяином чувствует себя в безопасности.

В квартире с енотом

А у благовещенки Анны дома живут поссумы и енот-полоскун. По словам женщины, соседствовать с такими питомцами нетрудно, главное - дарить им любовь.

- Поссумы появились после того, как я увидела объявление в газете. Сначала купила Бяшу, а затем и Бусю, потому что в одиночестве они очень тоскуют. А енота принес домой муж. Я ожидала увидеть щенка, котенка, в крайнем случае поросенка, но когда открыла корзинку, в которой сидела Чупа, я поняла: жить мы, возможно, будем по-разному, но точно не скучно, - делится воспоминаниями Анна.

Енот оказался девочкой. У своих хозяев хищница живет уже три года. За это время было немало приключений: украденная еда, разорванный натяжной потолок и даже конфликты с другими питомцами. Но, несмотря на все проказы, девочка выросла очень ласковой и послушной. За все время она ни разу не укусила своих хозяев, а с недавних пор разрешает себя почесать и погладить.

За все время было немало приключений: украденная еда, разорванный натяжной потолок и даже конфликты с другими питомцами Фото: instagram.com (stihijavoda)

Вопрос безопасности

Однако заводить дикое животное в доме опасно. Специалисты отмечают, что хищник навсегда останется хищником, как бы его ни воспитывали.

- Дикие животные не могут жить в квартире. Это лесные звери, которым необходимо тратить большое количество энергии. В последнее время мы все чаще слышим, что кто-то заводит дома тигра или льва. Я не понимаю таких людей, потому что рано или поздно инстинкт даст о себе знать, и будет съеден либо диван, либо рука, - говорит заведующая отделом зоологии Амурского биолого-туристического центра Татьяна Казимирова.

Чтобы завести дикое животное дома, нужно обдумать все плюсы и минусы. Но если вы все же решили завести хищника, ни в коем случае не забирайте его из дикой природы. Приобрести животное можно в питомнике или в некоторых зоопарках.

- Вообще держать дома диких животных нельзя. У нас их можно содержать только на основании хозяйственного соглашения - это в рамках ведения охотничьего хозяйства, которому представлены в пользование животные, - отмечает заместитель начальника отдела управления по охране животного мира Николай Степанов. - Если же люди купили животное в каком-то зоопарке либо в другом заведении, имеющем законные основания для его содержания, то, конечно, хищника можно содержать дома.

Также эксперт утверждает, что приручить можно любое животное. Если говорить о хищниках, то всегда возможен риск нападения. Поведение животного будет зависеть от индивидуальных способностей и характера. И хотя дикие звери обладают довольно высоким интеллектом, гарантировать, что хищный питомец не покалечит своего хозяина, невозможно.

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Если вы встретили детеныша…

Прогуливаясь в лесах или других местах обитания диких животных, вы можете повстречать детенышей хищников или птенцов редких птиц. Забирать их с собой ни в коем случае нельзя. Во-первых, с большой вероятностью взрослые особи находятся где-то по близости и могут причинить вам увечья. А во-вторых, детеныш сам прекрасно ориентируется на местности без посторонней помощи.

- Сейчас начинается период, когда утка-мандаринка готовит своих подросших птенцов к самостоятельной жизни: путешествует с ними по водоемам, учит кормиться и реагировать в естественной среде. Увидев людей, утка начинает убегать и притворяться раненой, чтобы не трогали птенцов. Но это действует с точностью наоборот - птенцов забирают, несмотря на то что помощь им не требуется, - рассказывает заместитель начальника отдела управления по охране животного мира Амурской области Николай Степанов.

Безусловно, ситуации бывают разные. Если вы увидели, что детеныш или птенец нуждается в помощи, ранен или была какая-либо конфликтная ситуация, необходимо обратиться в управление животного мира. Специалисты управления выедут на указанное место и примут соответствующие меры.

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