В районе Благовещенска вновь осложняется гидрологическая обстановка

Согласно прогнозу, несколько домов в Зазейском и Белогорье попадут в зону затопления Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

По информации Амурского гидрометцентра, в период с 5 по 7 августа ожидается повышение уровня воды в Зее. В районе Благовещенска прогноз до 700-750 см (превышение отметки «опасное явление» на 30 см), в районе Белогорья – до 680-730 см («опасное явление» – 730 см), в Амуре – до 700-750 см (превышение отметки «неблагоприятное явление» на 50 см).

По прогнозу, в результате подъема уровня воды, в Зазейском в зону затопления попадут 12 жилых домов и 26 приусадебных участков, в Белогорье может быть подтоплено четыре жилых дома, 16 приусадебных участков.

Уже проведено оповещение населения о предстоящем подтоплении в поселке Зазейский. Спасатели ПСО города оказывают помощь жителям в подъёме вещей на верхние этажи домов и вывозе имущества. Оповещение проводится и в Белогорье.

В Благовещенске продолжает действовать режим ЧС. На заседании КЧС, которое состоялось 3 августа, мэр города Олег Имамеев поручил подготовить к приему пострадавших пункт временного размещения на базе ДЮСШ №3 (ул. Пионерская,51).

В случае ухудшения обстановки в городском округе пройдут работы по обустройству насыпей и дамб в местах подступа воды. На данный момент МКП «ГСТК» поручено подготовить мешки с песком и инженерную технику, необходимую для откачки воды и возведения насыпей.

Работу по обследованию пострадавших домов в Благовещенске проводят четыре комиссии. В целом от жителей городского округа принято 407 заявлений: 142 из них – на региональные выплаты, 265 – на федеральные.

Напомним, по всем вопросам, связанным с паводком и эвакуацией, жители Благовещенска могут обращаться на единый телефон ЕДДС города: 999-112. За последние сутки за консультацией по этому номеру обратились 22 человека.

Сложная обстановка из-за дождей сохраняется и по всей области. В Архаринский район направлено МЧС. Специалисты оснащены всей необходимой техникой для оказания помощи населению. Мониторинг ситуации будет осуществляться с помощью беспилотной авиационной системой.

В Завитинском и Бурейском районах эвакуировали население, пострадавшее от дождевого паводка. В ПВР разместили 16 человек. Сегодня, 4 августа, будет развернут пункт временного размещения в Архаринском районе. Домашний скот будет переведен в безопасное место. Губернатор Амурской области Василий Орлов дал поручение Минсельхозу обеспечить животных кормами.

- Сейчас мы восстановили проезды по дорогам «Благовещенск-Гомелевка», «Завитинск-Верхнеильиновка»,«от с. Возжаевка к федеральной трассе Амур», «Некрасовка-Новоназаровка», «Введеновка-Февральск-Экимчан» (км 480). В Магдагачинском районе на 1 225 километре федеральной дороги «Амур» движение восстановлено в реверсивном движении. Как только спадет вода, будем оценивать ущерб, - отметил глава региона.

Сложная ситуация с дорогами в Ромненском районе. Есть перелив воды на шести дорогах. В Завитинском районе также закрыт проезд по шести автомобильным дорогам. После схода специалисты незамедлительно приступят к восстановлению.

Помимо этого, размывы дорог наблюдаются в Селемдинском, Зейском, Михайловском и Октябрьском районе. Специалисты ждут спада воды для начала работ.

Завтра, 5 августа, в область прилетит руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. С ним планируется обсудить работы ГЭС, гидрологическую обстановку в области, а также строительство гидротехнических сооружений.