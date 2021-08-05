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Здоровье5 августа 2021 3:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 5 августа 2021: больше сотни случаев регистрируют в регионе

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 5 августа 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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В регионе продолжается рост заболеваемости

В регионе продолжается рост заболеваемости

Фото: Татьяна РЯБОВА

За сутки 4 августа в Амурской области выявили 139 случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 87 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (62%), у 51 – в виде пневмонии (37%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 28 256 случаев, показатель заболеваемости составляет 3614,01 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 125 950 человек, в том числе за последние сутки – 2 551.

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