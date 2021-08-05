В селе Амурской области люди возят гробы через реку и несут их до кладбища на руках

Кладбище находится на горе, что осложняет ситуацию еще больше Фото: соцсети

В селе Прядчино Благовещенского района из-за паводка сложилась тяжелая ситуация с похоронами. Местные жители вынуждены перевозить тела умерших на лодках, а гробы нести до кладбища на руках. О произошедшем сообщает местный телеграм-канал Amur Mash.

- Жители Амурской области вынуждены хоронить усопших в адских условиях. К местному кладбищу есть только один путь, но из-за паводков ни пройти ни проехать — речка Чалка вышла из берегов и затопила всё вокруг. Поэтому, чтобы присутствовать на погребении, люди ставят гроб в лодку, садятся сами и плывут, - пишут в паблике.

Сообщается, что моторных лодок в селе немного, поэтому приходится ездить несколько раз. Кроме того, необходимо перевезти и атрибуты ритуала: венки, лопаты и прочее. Само же кладбище расположено на горе, и вверх покойников несут на руках.

- Местные в шоке от такой ситуации и требуют от администрации хоть каких-нибудь действий, - отмечает канал.

Следственный Комитет по Амурской области начал доследственную проверку по факту ситуации, сложившейся в Прядчино с погребением.

В ходе процессуальной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, которые не приняли мер к организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.