Из лагерей Амурской области эвакуируют детей

Некоторые дороги размыты, движение на них перекрыто Фото: Правительство Амурской области

В Благовещенск пришла очередная волна паводка. Гидрологическая обстановка в городе серьезно осложняется. За сутки уровни Амура и Зеи в районе областной столицы выросли примерно на четверть метра.

Срочная эвакуация

- Около 80% территории поселка Зазейский уже под водой. В течение ближайших двух суток ждем значительного прироста уровней воды в реках. Сегодня приступаем к восстановлению дамб в местах подступа воды – в районе Амурской, 1, завода «Амурский металлист», в Белогорье в районе озера Утесное. Готовимся к эвакуации детей из лагеря «Огонек». Сейчас в лагере отдыхают ребята из разных районов области – всего 106 человек, - рассказал в своем телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

Лагерь «Мелиоратор» Белогорска тоже эвакуируют. В управлении по делам ГО и ЧС города сообщили, что резкий приток воды начался в 2 часа ночи 5 августа.

- Детей в лагере нет. Они должны были заехать на очередную смену 8 августа, - рассказал начальник управления Иван Пивкин. - Сейчас эвакуируются работники лагеря, вывозится имущество. На месте работает группировка спасателей МЧС, задействованы три единицы транспорта.

На помощь городу прибыла группировка спасателей в количестве 20 человек из областного центра. Еще 40 человек спасательного отряда «Сибирский» прибудут в город во второй половине дня.

- В настоящее время спасатели оказывают помощь населению в перемещении имущества, скота, - добавил Иван Пивкин. - Эвакуация сельхозживотных проходит по улице Полевой. Вывозим на стадион «Локомотив» крупный рогатый скот, свиней, кур, коз. Эвакуационный пункт для животных в этом месте организовывается уже традиционно.

Населенные пункты обесточены

В Белогорске в связи с ухудшением гидрологической обстановки усилены меры по оповещению граждан и принятию населением мер по эвакуации. В настоящее время подтоплен 21 двор поселка Остров Старица. В домах воды пока нет.

- Превышен максимум 2019 года, - сообщает глава Белогорска Станислав Мелюков. - Только что получили обновленный прогноз - с 5 по 8 августа Томь может подняться до 550 см. То есть, еще на один метр. Все службы работают в усиленном режиме, ситуация под контролем, но крайне критическая.

В связи со сложной паводковой ситуацией населению в подтопленных районах рекомендуется соблюдать меры безопасности. В случае нештатных ситуаций необходимо звонить на 112.

Ранее сообщалось, от электроснабжения отключены в 11:30 дачи «Междуречье». Энергетики напоминают, что собственникам помещений в период наводнений необходимо отключать от электроснабжения имеющееся оборудование во избежание несчастных случаев.

Электросетевое хозяйство Белогорска находится на особом контроле в период ЧС. По данным Белогорского РЭС, мониторинг сетей ведется с утра. В связи с предстоящим затоплением ТП-131 выполняются мероприятия по переводу питания на другой источник. Под ограничения могли попасть дома по ул. Набережная 163-201. Однако, выполняемые мероприятия позволят этого избежать.

Дороги перкрыты

Управление по делам ГО и ЧС администрации Белогорска сообщает, что на автодороге «Белогорск-Бочкаревка» приняты неотложные меры по ограничению движения транспорта.

Перекрыт мост на дачи «Междуречье». Предписание о перекрытии движения и установке временных запрещающих знаков в целях недопущения несанкционированного проезда транспорта выдано ГИБДД МО МВД России «Белогорский».

Мероприятия выполнены во избежание нештатных ситуаций в связи с подъемом Томи. По состоянию на 10 утра уровень составил 421 см. Выезд из города осуществляется по объездной дороге, через Чеховский мост.

По информации администрации города Белогорска у дач «Междуречье» организовано дежурство. Принимают участие в мероприятиях, связанных с разливом Томи, сотрудники Управления по делам ГО и ЧС, пожарной части, спасатели, сотрудников ГИМС и Росгвардии. На месте при необходимости осуществляется помощь дачникам в перевозке имущества и животных лодкой по затопленной дороге.

В селах Благовещенского района продолжают строить дамбы

На строительстве защитного сооружения в селе Владимировка сегодня, 5 августа, задействовано 12 единиц спецтехники и порядка 70 человек, из них 20 курсантов ДВОКУ, 30 военнослужащих 35 Армии, 10 пожарных из сел Ивановка и Тамбовка, а также волонтеры.

На укреплении дамбы в селе Усть-Ивановка трудятся работники местной пожарной части и пожарного поста села Михайловка, противопожарной службы области с привлечением одного погрузчика и самосвала.

В селе Гродеково укрепляют основание гидросооружения при помощи спецтехники. На месте работает пять самосвалов, два экскаватора и один погрузчик.

В Заречном также идет строительство дамбы. Защитное сооружение помогают возводить десять самосвалов, четыре экскаватора и два погрузчика.