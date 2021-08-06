Коронавирус в Приамурье, последние новости на 6 августа 2021: специалисты рассказали о «дельта»-штамме вируса

Пока количество случаев заражения только растет Фото: Анастасия НАГАЙКО

За минувшие сутки, 5 августа, в Амурской области зарегистрировали 141 новый случай коронавируса. Общее количество зараженных достигло 28 397 человек.

Три новых смерти зарегистрировано за минувшие 24 часа, сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф. Общее количество летальных исходов в регионе достигло 354 случая.

Из больниц Амурской области за сутки выписано 68 человек. За весь период перебороть болезнь смогли 25 160 жителей Приамурья.

Специалисты Роспотребнадзора по Амурской области рассказали о новом, «делта»-штамме коронавируса. Они ответили на 12 самых популярных вопросов об этом виде заболевания.

1. Чем отличается штамм дельта от изначальной версии COVID-19?

Штамм «дельта» был впервые описан в Индии в декабре 2020 года и с тех пор активно распространился в более, чем сотне стран мира.

Он отличается от привычного «уханьского» варианта рядом мутаций в гене S-белка. Вероятно, именно эти мутации позволяют ему «ускользать» от действия нейтрализующих антител у тех, кто переболел коронавирусом раньше.

2. Как часто в настоящее время встречается «дельта»-вариант?

В июле штамм «дельта» стал превалирующим во многих странах мира, на сегодняшний день до 70% всех случаев инфицирования связывают с этим штаммом коронавируса. В России сейчас около 68% случаев коронавируса приходится именно на этот генетический вариант, а в крупных мегаполисах его распространенность еще выше.

3. Действительно ли он более заразный?

Согласно научным данным, индекс репродукции (то есть способность заражать) «дельта»-варианта увеличился в 2-2,5 раза. Если раньше носитель инфекции мог заразить 1-2 человека до момента выявления заболевания, то теперь это число доходит до 5-6. Именно поэтому при отслеживании контактных Роспотребнадзор для «дельта»-варианта берет под наблюдение большее количество людей.

4. Правда ли, что у «дельта»-варианта более короткий инкубационный период?

Есть данные, что инкубационный период заболевания (то есть период с момента заражения до появления симптомов) стал более коротким, так как контагиозность вируса увеличилась, но максимальный инкубационный период остался прежним – 14 дней. Именно поэтому все противоэпидемические меры ориентируются на этот временной промежуток. Например, ограничительные мероприятия смягчаются, только если тренд на снижение темпов прироста сохраняется в течение двух календарных недель.

5. Правда ли, что течение заболевания, вызванного штаммом «дельта» более тяжелое и длительное?

Течение болезни при «дельта»-варианте отличается большей стремительностью и чаще бывает более тяжелым – у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, реже регистрируется бессимптомные и легкие формы. Лечение таких пациентов и более сложное, и, соответственно, более продолжительное.

6. Каковы симптомы при заражении «дельта»-вариантом? Изменился ли процент бессимптомных пациентов?

Чаще всего симптомы заболевания остаются классическими для COVID-19: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако врачи также наблюдают симптомы, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, а также отмечают симптоматику со стороны ЖКТ – диарею, реже тошноту и рвоту.

7. Чаще ли «дельта» заражает молодых?

Штамм действительно «помолодел», говорят ученые. При этом почти половина всех пациентов сегодня заражаются в кругу семьи или друзей. Самая уязвимая категория – молодые люди от 14 до 29 лет. Это активные люди с самым большим количеством контактов, которые часто пользуются общественным транспортом, ходят на работу, общаются в нерабочее время.

8. Можно ли узнать, что человек инфицирован именно этим штаммом?

По внешним признакам определить, чем именно инфицирован человек, невозможно. Это можно узнать только путем секвенирования (то есть расшифровки в лабораторных условиях) генома вируса, или его фрагмента (гена S-белка). И далее, по наличию ключевых мутаций – идентифицировать штамм.

10. Выявляет ли стандартный ПЦР-тест заболевание, если оно вызвано штаммом «дельта»? Какова диагностика штамма?

Да, стандартный ПЦР-тест, выполненный в соответствии с рекомендациями по забору и в правильные сроки выявит заболевание коронавирусом, даже вариантом «дельта». Но надо помнить, что ПЦР-тесты выявляют наличие или отсутствие у человека вируса SARS-CoV2, вызывающего COVID-19, но не выявляют каким именно вариантом/штаммом вируса вызвано заболевание.

В настоящее время существуют более сложные тесты, способные определять конкретные мутации, и по которым можно идентифицировать штамм. Они имеют скорее научное, а не практическое значение, поэтому не особенно востребованы в коммерческих диагностических лабораториях.

Наиболее популярный способ определения штамма – секвенирование S-гена или всего генома вируса, с целью выявления мутаций, и уже по ним – штамма.

11. Существует ли специальная терапия для пациентов с этим вариантом коронавирусной инфекции?

По данным специалистов, клинические рекомендации по лечению пациентов с новым вариантом коронавируса принципиально не изменились.

12. Какие меры профилактики существуют? И будут ли работать вакцины?

По мнению ученых, риск появления мутаций, подобных штамму «дельта» зависит от многих факторов, в первую очередь – от доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных.

Только массовая (как минимум 60% населения) вакцинация поможет прервать цепочку заражений и позволит предотвратить появление новых вариантов инфекции. Кроме того, важнейшей мерой профилактики остается соблюдение санитарных мер – социальной дистанции и масочного режима. Эти рекомендации сохраняются и после вакцинации.

Имеющиеся на данный момент исследования и результаты наблюдений указывают на то, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против варианта «дельта» может снижаться. Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов. Но существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против данного штамма, а также, в случае заболевания, против тяжелых форм заболевания коронавирусом.