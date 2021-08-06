Сложная обстановка из-за паводка остается в Амурской области

В Белогорске река Томь превысила отметку опасного явления на метр Фото: Правительство Амурской области

В Бурейском районе подтопленными остаются три жилых дома и 134 приусадебных участка. На данный момент комиссиями муниципалитетов проводится оценка причиненного ущерба.

По состоянию на 8:00 утра идет снижение уровня реки Бурея, минус 6 см. за последние 12 часов, уровень воды составляет - 585 см., уровень опасного явления при этом – 650 см.

На дорогах муниципального и регионального значения, а также в населенных пунктах продолжаются аварийно-восстановительные работы. По просьбе жителей спасатели и пожарные проводят просушку домов, откачивают воду с участков, дезинфицируют территории, строения и источники водоснабжения, очищают территории от мусора.

Продолжает работу пункт временного размещения, где проживает восемь человек, в том числе два подростка старше 15 лет. В ПВР организовано горячее питание, дежурят медики, психологи оказывают пострадавшим экстренную психологическую помощь.

Сложная дорожная ситуация остается в Белогорском муниципальном округе. Промоина длиной 200 метров и глубиной почти метр обнаружена сегодня утро на 6 км автодороги Никольское – Ключи. Проезд возможен по объездному пути.

Размыв на 6 км автодороге Никольское – Ключи обнаружила рабочая группа Белогорского округа сегодня утром. Вода идет поверх дорожного полотна. По сообщению ЕДДС муниципалитета глубина промоины достигает 50-70 см., длина 200 м., ширина 6 м. На проезде установлены дорожные знаки «Проезд закрыт». Объехать подтопленный участок возможно по маршруту с. Никольское – г. Белогорск – с. Томичи – с. Великокнязевка – с. Светиловка – с. Киселеозерка – с. Ключи.

Еще один размыв на этой же дороге (Никольское – Ключи) зафиксировали и на 7 км Глубина промоины 30- 50 см., длина 50 м., ширина 6 м. На проезде также установлены дорожные знаки «Проезд закрыт». Объехать затопленный участок можно по маршруту с. Никольское – г. Белогорск – с. Томичи – с. Великокнязевка – с. Светиловка.

Кроме этого, на 29-30 км по дороге Киселеозерка – Светиловка идет поток воды поверх дорожного полотна. Проезд для движения перекрыт. Размытый участок можно объехать по маршруту г. Белогорск – с. Томичи – с. Великокнязевка – с. Светиловка.

В Белогорске в 18.30 5 августа Томь достигла отметки 500 см, что на 1 м выше уровня опасного явления. По сообщению главы Станислава Мелюкова, вода продолжает прибывать.