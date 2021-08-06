«Хотим оставить память»: Как ветераны Зейской ГЭС пытаются спасти историю

Электростанцию запустили почти 50 лет назад… Фото: архив

В 2025 году Зейская ГЭС отметит 50-летие со дня пуска первого гидроагрегата. К этой знаменательной дате заслуженные энергетики Российской Федерации и первые эксплуатационники предложили создать памятную доску. Однако, по словам ветеранов гидроэлектростанции, руководство ГЭС инициативу не поддержало.

Время на пределе

Александр Минеев и Сергей Тищенко устроились работать на Зейскую ГЭС еще до пуска первого гидроагрегата. Энергетики трудились на благо страны и региона большую часть своей жизни. Александр Павлович ушел на пенсию старшим мастером, а Сергей Федорович - главным инженером.

…и сейчас первые сотрудники ГЭС хотят увековечить этот момент. Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

С участка, на котором работали заслуженные энергетики РФ, в живых осталось всего восемь человек. Одному из них недавно исполнилось 90. До сих пор первые эксплуатационники собираются вместе, вспоминают о своей работе на ГЭС и мечтают только об одном: чтобы память о ветеранах была жива еще долгие годы.

- Мы гордимся, что с нами работали Герой Социалистического Труда Иван Стаценко и лауреат Государственной премии Станислав Локтионов. Приближается 50-летие со дня запуска первого агрегата Зейской ГЭС. В честь этого события мы предлагаем установить памятную доску с именами и фамилиями эксплуатационников, награжденных государственными наградами. Почему мы решили затеять это за 4 года? Время на пределе, возраст уже большой, а хочется, чтобы о наших товарищах и друзьях память была, - с горечью рассказывают ветераны.

Благотворительность или милостыня?

Со своей инициативой энергетики обратились к руководству Зейской ГЭС. Они даже продумали место памятных табличек и примерно описали макет.

- Давно уже нет «Зеягэсстроя», а на въезде на территорию ГЭС стоит скульптурная композиция, посвященная строителям. О них память живет, а самих эксплуатационников уже никто не помнит. Чтобы сохранилась история строительства и эксплуатации, мы предлагаем установить нашу памятную доску рядом со стелой «Зеягесстроя». Возможно, кто-то захочет продолжить традицию и увековечит уже свои имена, - выступили с предложением энергетики.

Письменный ответ от руководства ГЭС разочаровал ветеранов. Им сообщили, что запрашиваемая заявка на изготовление памятной доски не может быть профинансирована за счет средств филиала, и предложили энергетикам поучаствовать в других мероприятиях, посвященных юбилейной дате со дня пуска гидроагрегата.

Через некоторое время энергетики лично встретились с руководством ГЭС по данному вопросу. Там им предложили воспользоваться благотворительным фондом, за счет которого и произойдет изготовление и установка памятной доски.

- Благотворительность - это что? Это мы как нищие на коленках просим деньги что ли? Сам руководитель должен проявить инициативу, все-таки первая дальневосточная гидроэлектростанция, и ГЭС у нас уникальная. Мы устроились на работу еще до пуска первого агрегата и проработали там всю жизнь до самой пенсии. И что, я теперь должен просить милостыню? Или мы все-таки это заслужили? - недоумевает Александр Минеев.

Борьба продолжается

«Пришло время предпринимать действия», - подумали ветераны и обратились со своей проблемой в благовещенскую Гордуму. Энергетикам пришли ответы сразу от двух фракций, представители которых сделали свои запросы руководству Зейской ГЭС и ПАО «РусГидро».

- Этим двум партиям ответили, что мы якобы уже обо всем договорились и за счет благотворительности поставим памятник. При этом его макет и так далее мы должны сделать сами. Подумав, мы решили отказаться от предложения. На оформление бумаг могут уйти годы, да и кто мы такие, чтобы распоряжаться деньгами, которые могут понадобиться на операцию или лечение ветеранов? Но из своих средств выделить деньги они не хотят, хотя организация далеко не бедная - торгуют энергией за рубежом, - говорят первые работники Зейской ГЭС.

Кроме того, на последней встрече энергетиков и представителей гидроэлектростанции было озвучено предложение заменить памятную доску выпуском книг и фотовыставкой. Но ветераны категорически против таких изменений, ведь после окончания мероприятий все это будет убрано в ящик, а про первых эксплуатационников снова забудут.

- Я как-то приехал на ГЭС и спросил у молодых работников, знают ли они Володю Чернова, а они плечами пожимают. Я задаю второй вопрос: «А вы знаете, что он дважды получил государственные награды?» Они снова пожимают плечами. Никто из современных работников не знает нашу историю. Когда все приезжают на ГЭС, люди видят только скульптурную композицию строителей, а эксплуатационников уже никто не помнит. Именно поэтому мы хотим сохранить память и историю эксплуатации Зейской ГЭС, - подытожил ветеран Сергей Тищенко.

Пришли к компромиссу?

Как сообщили в филиале ПАО «РусГидро» - Зейская ГЭС, ветераны действительно обращались к руководству с вопросом поддержки в изготовлении и установке памятной доски. По словам директора Вячеслава Шепелева, с заслуженными энергетиками состоялась встреча, на которой представители обеих сторон пришли к компромиссу.

- С ветеранами достигнута договоренность о том, что изготовление памятной доски будет осуществлено Зейской общественной организацией ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов из средств, направляемых на цели благотворительности филиалом ПАО «РусГидро» - Зейская ГЭС. Место размещения памятной доски будет обговорено совместно с ветеранским активом, - отмечает директор филиала Вячеслав Шепелев.

Однако ветераны ГЭС не считают, что на встрече была достигнута какая-либо договоренность. Кроме того, заслуженные энергетики сдаваться не планируют и хотят обратиться за помощью в вышестоящие инстанции.

В ГЛУБЬ ИСТОРИИ

Запуск первого гидроагрегата Зейской ГЭС

22 февраля 1964 года приказом министра энергетики и электрификации СССР утверждены сроки начала возведения Зейской ГЭС. Строители прибыли к створу уже в марте того же года.

Первый гидроагрегат был запущен 27 ноября 1975 года. С самого утра любопытные горожане двигались к основным сооружениям, школьники несли транспаранты, рабочие стекались к площадке по левому берегу, а делегация из столицы региона, возглавляемая первым секретарем Амурского обкома КПСС Степаном Авраменко, осматривала машинный зал.

Перед самым пуском главный инженер «Амурэнерго» А. В. Штегман доложил начальнику строительства А. М. Шохину, что первый гидроагрегат Зейской ГЭС готов к приему нагрузки.

О выдаче первого тока все собравшиеся на торжестве узнали в ту же секунду: мощные динамики донесли до них прямой репортаж корреспондентов Всесоюзного радио. Воздух содрогнулся, шапки полетели вверх, а в небо взвился разноцветный фейерверк…

Из книги «Зейские огни»