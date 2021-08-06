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Общество6 августа 2021 11:16

Специалисты МЧС в Амурской области спасли собаку с затопленной улицы

Животное едва держалось на воде
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Вода доходила спасателям до пояса Фото: скриншот с видео МЧС по амурской области

Вода доходила спасателям до пояса Фото: скриншот с видео МЧС по амурской области

Спасатели МЧС во время патрулирования затопленного поселка Остров Старица в Белогорском районе спасли собаку. Животное уже потеряло все силы и еле держалось на воде.

Видео с моментом спасения сотрудники МЧС опубликовали в своем Instagram-аккаунте. Спасатели обходили затопленные подворья и искали людей, которым нужна помощь. Но вместо этого нашли собаку. Животное плыло по улице, превратившейся в реку. Один из спасателей предложил напарнику забрать четвероногого.

Вода доходила мужчинам до пояса. Когда собаку затащили в лодку, она долго приходила в себя. После того, как спасатели закончили осмотр поселка, они высадили пса на сушу. Он поел, набрался сил, и его состояние улучшилось.

Амурчане поблагодарили спасателей за добрый поступок.

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