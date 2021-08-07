Москвичи вернули в амурский детский дом мальчика, которого когда-то взяли в свою семью

Леша - добрый и и открытый мальчик Фото: "Зейские огни"

Семья из Москвы вернула в детский дом Свободного 12-летнего мальчика Лешу, которого некоторое время назад взяла в свою семью. «Зейские огни» рассказали, что у ребенка много друзей в детском доме. Леша – очень контактный и интересный мальчик. Маленьким он воспитывался в Свободненском детском доме, затем его перевели в детский дом села Семиозёрка. В этом году Алеша вновь вернулся в Свободный.

Своих родных Лёша не знает. Ребят, которые вместе с ним воспитываются в одной группе, он называет сёстрами и братьями.

- Мне нравилось жить в той семье, - вспоминает Алёша. - Конечно, немного ругали за то, что я не справлялся с примерами по математике. Но мне было очень сложно... Не могу выучить таблицу умножения, и английский язык трудно даётся. Я очень хочу, чтобы у меня снова была семья, - вздохнув, говорит мальчуган. - Там очень хорошо. Можно смотреть мультики, спокойно делать уроки, играть с братиками... Сейчас я учусь в пятом классе и люблю заниматься физкультурой.

Кроме того, парень мечтает стать ниндзя.

- Мне нужна чёрная одежда, чтобы я не был заметен ночью. Я буду защищать от врагов своих друзей! И Надю, я её раньше любил! - нисколько не смущаясь, делится своими сердечными секретами Лёша. - Мы познакомились с ней в этом детском доме, когда ещё были очень маленькими.

Алексей рассказал о подарках, которые делает своими руками для своей подруги – из конструктора он строит красивые дома, цветы и машины. Еще он мечтает, что в этом доме они будут жить вместе с Надей, и у них будет много сыновей и дочек.

- Мы будем за ними очень хорошо ухаживать. Когда они будут ругаться, то я их буду звать играть в футбол, так они про ссору быстро забудут. А ещё я люблю кошек. Они очень ласковые, любят играть.

Сейчас Лёша каждый день старается проводить на улице и учится кататься на велосипеде. Также он очень хочет побывать на море и послушать, как кричат чайки. Но с собой он обязательно возьмёт Надю и лучших друзей.

Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, Лёша воспитанный и достаточно развитый мальчик. В беседе с ним видна колоссальная работа педагогов и наставников.

Он много читает. Мальчик добрый и открытый, и совсем не держит обиду даже на взрослых, которые его когда-то ранили.

Напоследок он рассказал небольшую историю из своей жизни.

- Однажды, когда я ехал в автобусе, на меня плохо смотрела, а потом стала говорить всякие неприятные вещи одна женщина. Как она не понимает, что дети могут быть разными? Я же никому ничего плохого не делаю. Не хочу, чтобы в нашем мире обижали детей, особенно тех, у кого нет родителей. Их некому будет пожалеть...

По всем вопросам жизнеустройства Алексея обращайтесь по телефону 5-99-13, отдел опеки и попечительства администрации города Свободного. Также за информацией можно обратиться в Свободненский детский дом по телефонам 5-44-26 или 5-09-56.