Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 августа 2021: в Свободном отменили День города

Заболеваемость в регионе продолжает расти Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

За последние сутки в Амурской области выявили 140 случаев заражения коронавирусную инфекцией. Тем прироста составил 0,5 %.

По данным регионального Роспотребнадзора, у 110 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (79%), у 30 – в виде пневмонии (21%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 28 823 случая заражения коронавирусом, показатель заболеваемости составляет 3686,53 на 100 тысяч населения.

Всего в регионе на COVID-19 обследовано 1 135 881 человек, в том числе за последние сутки – 2 209.

День города в Свободном отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

- Соответствующее решение было принято сегодня (5 августа) на заседании оперативного штаба. Заболеваемость в городе в сравнении между двумя неделями (30-31 и 29-30) выше на 24,3 процента. По сравнению с июнем 2021 г. заболеваемость в июле выше в 3,4 раза и на 38,3% превышает среднеобластной показатель, - передают в мэрии.

Сейчас в Свободном зафиксировано 220 активных семейных очагов заболеваемости коронавирусом и 117 контактных лиц. Лечение дома и в больницах получают 439 человек.

Мероприятия на День города в Свободном пройдут в онлайн-формате. Под вопросом остаётся и праздничный салют.

- Учитывая сложную ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории города, подвергать опасности заражения жителей города мы не можем. Поэтому предлагаю фейерверк не проводить. Мероприятия, на которых мы можем предполагать неконтролируемое прибытие населения города, также предлагаю исключить. В плане остаются только официальные мероприятия, – отметил мэр города Владимир Константинов.

Однако местные жители остались недовольны таким решением. Они подчеркивают, что массовое скопление людей можно заметить и в повседневной жизни – например, в поликлиниках, кафе и ресторанах.