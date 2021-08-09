Амурчанин убил своего полуторамесячного сына из-за конфликта с женой

Мать ребенка тоже привлечена к ответственности Фото: Татьяна РЯБОВА

В Амурской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве полуторамесячного ребенка.

Следствием установлено, что 6 марта текущего года вечером обвиняемый остался один в квартире со своим сыном. Мать ребенка в этот период находилась у родственников. Мужчина попросил ее вернуться домой и помочь искупать малыша, однако та ответила отказом. Женщина отметила, что придет домой утром на следующий день.

Обвиняемый отправился купать сына самостоятельно. Находясь в ванной, на почве внезапно возникшей неприязни к своему сыну, а также с целью «выплеснуть» свои эмоции к его матери на фоне конфликта, он бросил ребенка на кафельный пол.

После этого мужчина отнес малыша в комнату, где несколько раз ударил по телу. Затем он успокоил ребенка и уложил его спать, а утром обнаружил, что сын мертв.

Мужчину задержали 9 марта. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он не признал.

Мать ребенка признана виновной и привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.

Мужчине за убийство малыша может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.