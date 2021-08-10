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Здоровье10 августа 2021 3:00

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 августа 2021: больше 140 случаев регистрируют в сутки

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 10 августа 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Большинство переносит заболевание в форме ОРВИ Фото: архив

Большинство переносит заболевание в форме ОРВИ Фото: архив

Сегодня, 9 августа, в Приамурье выявили 143 новых случая COVID-2019.

По данным Управления Роспотребнадзора, у 103 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72%), у 38 – в виде пневмонии (27%), у 2 в бессимптомной форме (1%).

Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

С нарастающим итогом зарегистрировано 28 996 случаев, показатель заболеваемости составляет 3701,82 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 137 994 человек, в том числе за последние сутки – 2 113.

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