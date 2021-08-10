В Амурской области из-за паводка 31 населенный пункт отрезан от внешнего мира

В регионе подтоплены больше 120 километров дорог Фото: Правительство Амурской области

По данным на 10 августа в Амурской области подтоплено 152 жилых дома. Больше всего пострадал городской округ Белогорск (72 дома), село Томское Серышевского района (25 домов) и посёлок Зазейский (18 домов).

Вода зашла на 1393 приусадебных участка в селах Владимировка, Прядчино, Томское, городах Белогорске и Завитинске и других.

Подтоплеными остаются 40 участков автомобильных дорог – это больше 120 километров. Без автомобильного сообщения остаётся 31 населённый пункт:

- с. Светиловка, с. Ключи, с. Киселеозерка Белогорского МО,

- с. Александровка Зейского района;

- п. Февральск, с. Февральское, с. Бысса, с. Стойба, п. Экимчан, п. Токур, с. Огоджа, с. Коболдо, с. Ивановское, с. Ольгинск, с. Златоустовск, с. Селемджинск, с. Иса, с. Норск в Селемджинском районе;

- с. Смоляное, с. Придорожное, с. Кузьмичи Ромненского МО,

- с. Сретенка Серышевского района, с. Высокое Михайловского района,

- с. Касаткино, с. Сагибово, с. Журавлёвка, с. Новопокровка, с. Свободное Архаринского района, с. Новороссийка, п. Ивановский, п. Майский Мазановского района.

Рабочие восстановили проезд к селу Валуево Завитинского района. Ведется ремонт на дороге Гомелевка – Куликовка.

Где-то старания рабочих не увенчались успехом. Например, после восстановления проезда на 480 км дороги Введеновка – Февральск – Экимчан поднявшаяся вода размыла эту же дорогу на 57 км.

- В связи с отсутствием проезда к ряду сел Селемджинского района обсуждался вопрос по доставке топлива и продуктов питания. Глава региона поручил министерству экономического развития и внешних связей совместно с минтрансом области проработать вопрос доставки грузов железнодорожным транспортом, – рассказали в пресс-службе правительства.