Амурская дворняжка вернулась на затопленный участок, чтобы охранять хозяйство

Джуну сравнивают с псом Дружком из Владимировки Фото: Правительство Амурской области

В Приамурье появилась продолжательница «дела» знаменитого пса Дружка из Владимировки. Дворняга Джуна по холодной воде вернулась охранять свой участок. От воды и холода собака спасалась на тюках сена. Историей поделилось областное Правительство.

- Три дня назад ночью на наш дальневосточный гектар резко пришла вода. Первым делом стали спасать животных. Отцепили собак, вывели на безопасное место девять коров, двух маленьких телят и три телки. Утром пришли – остальные три собаки на суше, а Джуны нет. Уже думала, что утонула где-то, потому что воды выше пояса было. Пошли на участок, а она там сидит на сене – охраняет, – рассказала хозяйка Джуны Оксана Раджабова.

Благодарная хозяйка отблагодарила помощницу праздничным обедом.