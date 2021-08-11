Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 августа 2021: число заражений не снижается

Больше 140 человек заболели коронавирусом за сутки Фото: Анастасия НАГАЙКО

Ещё 141 человек заразился коронавирусом в Амурской области – такое количество случаев 10 августа зафиксировали специалисты Роспотребнадзора по Амурской области.

- У 108 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (77%), у 33 – в виде пневмонии (23%). С нарастающим итогом зарегистрировано 29 107 случаев, - уточнили в ведомстве.

Также в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что всего за сутки обследовали 2 671 потенциальных пациентов. А с начала пандемии в Приамурье провели уже 1 140 665 исследований.