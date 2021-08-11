Где отключат горячую воду?

Из-за ремонта сетей некоторые районы останутся без горячей воды Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В Благовещенске продолжают готовиться к отопительному сезону. Из-за ремонта сетей некоторые районы останутся без горячей воды.

С понедельника, 9 августа, остановлена котельная на улице Пограничной. Горячая вода будет отключена до 22 августа в домах № 124, 124/1/2/3, 126, 132, 138 и 138/1.

На следующей неделе, 16 августа, приостановят подачу горячей воды в районе Плодопитомника, ООО «Тепличный», АО «Молочный комбинат Благовещенский» и погранотряда. Отключение затронет дома между улицами Тепличной и Студенческой от Игнатьевского шоссе до района Тепличного, а также жителей микрорайонов Солнечного, АНК, Подсолнухи. В этих районах воды не будет до 27 августа.

Также с 16 по 29 августа горячая вода пропадет в поселках Моховая Падь и Астрахановка - в указанный период будут отключены снабжающие их котельные.