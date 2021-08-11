Семилетняя девочка получила сильные травмы в аварии в Благовещенске

Произошедшим заинтересовалась прокуратура Фото: скриншот

Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала девочка 2013 года рождения.

Несчастный случай произошел сегодня днем, 11 августа, на пересечении улиц Зейская-Лазо.

Женщина, управляя легковым автомобилем, наехала на пешехода – несовершеннолетнюю девочку.

В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В ходе проверки прокуратурой выясняются обстоятельства происшествия, дается оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

Также на контроле прокуратуры находится состояние здоровья несовершеннолетней.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» проводится административное расследование.