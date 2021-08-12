Три главные экскурсии недели: культурная программа в Благовещенске на ближайшие дни

Участники экскурсий увидят город глазами жителей из XIX века Фото: Амурский областной краеведческий музей

Амурские музеи на этой неделе подготовили сразу несколько экскурсий - одни погрузят вас в прошлое, другие откроют областной центр с неожиданной стороны. Рассказываем подробнее о каждой.

Музейное трио

Выставочный зал, прежде всего, место демонстрации произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Сейчас там работает экспозиция «След» (6+), посвященная керамике. На ней можно увидеть скульптурные композиции и сосуды, панно и интерьерные предметы. Все они выполнены в различных техниках - возможно, о некоторых из них вы впервые узнаете именно на этой выставке.

Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова» примечателен прежде всего тем, что находится в бывшей усадьбе амурского купца, золотопромышленника и предпринимателя Иннокентия Котельникова. К сожалению, фотографий внутреннего убранства усадьбы XIX века не сохранилось, но в музее любовно воссоздали главные элементы купеческого быта позапрошлого и прошлого веков.

Музейно-выставочный комплекс «Дом И. А. Саяпина» расположился в двухэтажном доме, который является объектом культурного наследия регионального значения. Внутри располагаются исторические экспозиции, которые позволяют ближе познакомиться с прошлым амурской столицы.

О любви и истории

Вечером в пятницу, после долгой и непростой рабочей недели, отвлечься поможет автобусная экскурсия по «свадебному» Благовещенску конца XIX - начала XX веков. Поездка под названием «Об истории с любовью» (6+) впервые прошла в Амурской области в преддверии Дня семьи, любви и верности, однако интересна и без привязки к празднику.

Во время экскурсии можно посетить места, где в прошлом регистрировали свой брак влюбленные пары. После регистрации они так же, как и сейчас, отправлялись к памятным местам города - но вовсе не к тем, куда ездят современные молодожены.

Проследить маршрут молодых супругов из прошлого, познакомиться со свадебными традициями того времени и поучаствовать в старинных обрядах - вот зачем стоит отправляться на экскурсию «Об истории с любовью», которая начнется 13 августа в 18.30.

На следующий же день, 14 августа, в 11.00 можно поехать «По историческим и памятным местам города Благовещенска» (6+). Такая экскурсия подойдет, если вы совсем недавно переехали в столицу Амурской области и не успели как следует ее разглядеть, или если к вам добрались не знакомые с Благовещенском гости. В любом случае мероприятие Амурского областного краеведческого музея позволит узнать город поближе.

ВАЖНО

Все автобусные экскурсии отправляются от здания Амурского областного краеведческого музея на ул. Ленина, 165. Билеты рекомендуется приобрести заранее.

КСТАТИ

Также на этой неделе в Амурском областном музее организуют экскурсию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (12+). Необычность ее заключается в том, что мерориятие проходит вечером - например, на этот раз культурное учреждение предлагают посетить 13 августа в 19.00. Кроме того, это одна из немногих возможностей заглянуть в фонды музея, куда путь посетителям обычно закрыт.

А 14 августа в 16.00 Дом И. А. Саяпина приглашает на пешую экскурсию «22 квартал» (12+). Как понятно из названия, амурчанам и гостям области предлагают по-новому взглянуть на улицы Благовещенска, по которым хоть раз проходил каждый из нас. В частности, 22-й квартал находится в границах улиц Комсомольской, Калинина, Амурской и Зейской.

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Мастер-классы для детей

Из-за паводка многие лагеря завершили смены раньше положенного. Дети вернулись домой и заскучали - делать в городе летом как будто нечего. Однако это не совсем так: Амурская областная детская библиотека продолжает каждые выходные проводить занятия для юных художников, химиков и попросту любознательных ребят.

Амурская областная детская библиотека продолжает проводить занятия для юных художников, химиков и любознательных ребят Фото: Depositphotos

Отправляемся в сказку

Вечером в пятницу юных благовещенцев и их родителей приглашают на акцию «Писатели - детям» (0+). С 17.00 до 19.00 на площади Победы рядом с библиотекой будут работать творческие площадки, посвященные детским стихам и сказкам.

Также в это время можно будет насладиться уличным японским мини-театром «Камишибай» и испытать себя в веселых стартах. Если пойдет дождь, акцию перенесут в здание Амурской областной детской библиотеки, но это вовсе не сделает мероприятие менее интересным.

Берем отпечатки пальцев

В субботу, 14 августа, юных экспериментаторов зовут на мастер-класс «Дактилоскопия» (6+). На нем дети научатся снимать отпечатки пальцев несколькими способами и с разных поверхностей, а еще - изучат различия в узорах на пальцах.

Занятие продлится 1,5 часа, стоимость участия - 500 рублей. Уточнить подробности и записаться на мастер-класс можно по телефону 8-924-672-15-61.

Рисуем по наитию

Также в субботу, но уже в 13.00, состоится урок правополушарного рисования «Яркие краски» (6+). На занятии дети и взрослые освоят правополушарное рисование, которое еще называют интуитивным. Называется оно так потому, что при правополушарном рисовании художники меньше обращают внимания на технику, и больше - на восприятие образов.

Попробовать необычное творческое направление можно, заплатив 500 рублей. В цену входят все необходимые материалы и мастер-класс длительностью один час. Записаться можно по телефону 8-924-672-15-61.