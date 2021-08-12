Во время ремонта Первомайского парка в Благовещенске гибнут белки

Работы будут вестись до октября, а за этот период может погибнуть немало животных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Первомайском парке Благовещенска началась реконструкция. Однако из-за работ страдают белки – «местные жители» и своеобразная достопримечательность парка. Волонтер Светлана Садова рассказала уже о нескольких беличьих смертях.

- За последние десять дней было несколько обращений: сбили белку, помогите, бельчонок на дороге сбитый, и не успевали довезти, бельчата погибали. При осмотре все с переломами таза и бёдра, перелом позвоночника. Белочки - нежные существа, от боли у них наступает шок и смерть - сердечко не выдерживает боли от травмы. И когда обращений стало много, стало понятно - белки бегут из парка, бежать некуда, их разгоняют. Они напуганы, много молодых, неопытных и тех, кого приручили уже люди, - написала на своей странице в Instagram зоозащитница.

По словам горожан, много белок бегает через дорогу в районе парка. Зоозащитница призывает рабочих быть осторожнее и более бережно относиться к природе.

- Комфорт и благополучие людей у нас всегда ставятся превыше всех и вся, но, может, подрядчику и тем, кто ратовал за улучшение парковой зоны, стоило подумать о постоянных жителях этого парка, не о гостях двуногих, а именно жителях - крылатых и хвостатых? Там их дом! Белки не одно десятилетие радуют горожан своей милотой, у них есть свои постоянные поклонники, - пишет волонтер.

Женщина предлагает даже разместить на территории специальные знаки «Осторожно, белки» и поставить камеры, чтобы водители снижали скорость и были внимательнее.

К водителям обратился и мэр Благовещенска Олег Имамеев:

- Друзья! В связи с реконструкцией Первомайского парка, обитающие там белки стали активней перемещаться по прилегающей территории, перебегать дороги. В результате животные попадают под машины, травмируются и погибают. Об этом сообщают зоозащитники. Убедительно прошу вас, с особым вниманием передвигаться в этом районе. Не нарушать скоростной режим. Белки, живущие в Первомайском парке, являются одной из главных его достопримечательностей. Многие взрослые и дети посещают парк специально, чтобы полюбоваться ими. Давайте сохраним им жизнь!

Работы закончатся только 15 октября. Светлана Садова обращается за просьбой к благовещенцам: если вы нашли на дороге бельчонка, позвоните по телефону 8-961-956-88-57.