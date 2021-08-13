Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 августа 2021: больше 29,3 тысяч амурчан подхватили инфекцию

Специалисты продолжают исследования на коронавирус Фото: архив

За сутки 12 августа в Амурской области подтвердили 142 случая заболевания коронавирусом. данные статистики приводит амурское Управление Роспотребнадзора.

- У 96 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (68%), у 46 – в виде пневмонии (32%), - сообщают специалисты.

С нарастающим итогом зарегистрировано 29 388 случаев, показатель заболеваемости составляет 3758,80 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 146 027 человек, в том числе за последние сутки – 2 908.