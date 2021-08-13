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Происшествия13 августа 2021 5:06

В Приамурье расстреляли автомобиль охотоведов

Один из инспекторов был ранен
Василина ВАСИЛЬЕВА
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На данный момент ведется расследование произошедшего

На данный момент ведется расследование произошедшего

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Амурской области неизвестные расстреляли автомобиль охотуправления. В результате происшествия был ранен инспектор, сообщает пресс-служба управления охраны животного мира.

Происшествие случилось 11 августа на федеральной трассе «Амур» в районе поворота на село Марьяновка. Раненому сотруднику потребовалась помощь медиков.

- Обстрелян автомобиль охотинспекции. Вот, раз пуля, вот вторая. Следы крови от ранения сотрудника. Стекло, вмятина от попадания пули. Вот выходное отверстие от нарезного оружия, – рассказал на видео один из инспекторов.

Нападавшие скрылись с места происшествия. Госинспекторы вызвали полицию. Идет следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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