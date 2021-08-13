Приемка школ стартовала в Благовещенске

Директора каждого из учреждений отчитались о том, что успели сделать за лето Фото: ОНФ Амурской области

В Амурской области началась проверка школ и других образовательных организаций перед новым учебным годов. Всего в регионе оценят готовность 450 образовательных учреждений.

Посещая школы, детсады, колледжи и иные учреждения, члены комиссий будут обращать внимание на состояние помещений, спортзалов и игровых площадок. Также проверят оснащение медицинских пунктов и пищеблоков, обеспечение условий безопасности.

В Благовещенске в комиссию вошли представители городского управления образования и ряда других ведомств, к работе также присоединились общественники. Так, активисты ОНФ участвовали в выезде в школы № 14 и 12, гимназию № 1 и одну из частных школ областного центра.

Директора каждого из перечисленных учреждений отчитались также о том, что успели сделать за лето. К примеру, в школе № 14 обновили спортзал, а в школе № 12 уложили плитку во дворе и окончательно заменили окна.

На территории корпуса гимназии № 1, в котором занимаются младшеклассники, снесли аварийный гараж. А в корпусе на улице Ленина создали новый кабинет труда и отремонтировали обсерваторию.

- Во время проверки серьезных нарушений выявлено не было. За лето школы провели большой объем работы и обновили внешний вид служебных кабинетов, коридоров и классных комнат. Привели в порядок фасады зданий и прилегающие территории. В целом общеобразовательные учреждения готовы обеспечить детям необходимые для образовательного процесса условия, - прокомментировала эксперт регионального отделения ОНФ в Амурской области Анна Бедник.