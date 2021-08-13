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Здоровье13 августа 2021 9:22

В Приамурье сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка

В аналогичный период прошлого года ситуация была более благополучная
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Около трех тысяч детей заболели коронавирусом за весь период пандемии

Около трех тысяч детей заболели коронавирусом за весь период пандемии

Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

В Амурской области сохраняется напряженная эпидобстановка. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса рассказала руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова.

- Эпидситуация сохраняется напряженной. В аналогичный период прошлого года у нас ситуация была более благополучная. Прогноз по имеющимся данным мы даем неблагополучный, видим нарастание эпидпроцесса на всех административных территориях, - сообщила главный санитарный врач области.

Показатель заболеваемости превышает среднеобластные показатели в пяти муниципальных образованиях: городах Благовещенск, Свободный, Тында, Белогорск и в Сковородинском районе.

Суточный темп прироста заболеваемости превышает среднероссийский. За последние две недели показатель вырос на 10%.

Сохраняется неблагоприятная ситуация среди детей. Болеют малыши в возрасте от одного до шести лет – рост за две недели составил 72%. В целом за три месяца удельный вес детей в общей структуре заболеваемости вырос в 2,7 раза (в 4,2% в мае до 11,5% в июле).

Среди взрослых рост заболеваемости менее интенсивный – 2,6%, преимущественно за счёт молодёжи 18-29 лет.

- Вакцинация студентов будет проходить в период их приезда в учебные заведения в последней декаде августа препаратом «Спутник лайт», - пояснила Ольга Курганова.

Вакцинации подлежат порядка 13 тысяч студентов, сейчас привито 4500 человек.

- Хочу отметить – среди привитых от короновируса за весь период зарегистрировано 0,3% от числа всех вакцинированных. А 98% всех заболевших – это лица, не привитые против COVID-19, - отметила Курганова.

Кроме того, руководитель Роспотребнадзора по Амурской области сообщила, что с 30 августа по 3 сентября Амурская область примет участие в V этапе программы оценки популяционного иммунитета к COVID-19.

В Амурской области развернуто семь инфекционных госпиталей на 1550 коек. Свободный коечный фонд составляет 16,2%. На стационарном лечении находится 1 161 пациент с коронавирусом и пневмониями. У 43% - состояние лёгкой степени тяжести, у 29% - средней, и почти 28% находятся в тяжёлом состоянии. На кислородной поддержке 460 человек, на аппаратах ИВЛ 14 пациентов, в реанимации – 46.

Продолжает работать «горячая линия» по вопросам COVID-19, направляются оповещения по результатам ПЦР-диагностики.

Обеспечение медицинских организаций средствами индивидуальной защиты, расходными материалами, медикаментами составляет более месяца.

По данным Управления Роспотребнадзора по Амурской области с заболеванием COVID-19 всего зарегистрировано 29 525 человек, в том числе 2 957 детей.

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