Студентов вузов Амурской области будут вакцинировать перед началом учебного года

Во всех учебных заведениях продолжается разъяснительная работа и пропаганда мер профилактики и защиты от коронавируса, а также и способах и местах вакцинации Фото: Минздрав Амурской области

О вакцинации студентов и преподавательского состава доложили на заседании штаба ректоры вузов.

- В Амурской государственной медицинской академии на сегодняшний день процент привитых из числа студентов и ординаторов составляет 76 от подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции, - сообщила ректор вуза Татьяна Заболотских. - Привитых среди сотрудников в целом 75 процентов. В настоящее время студенты и ординаторы находятся на каникулах, вакцинируются по месту жительства, учет ведется еженедельно. Кроме того, осуществляется учет лиц, имеющих медицинские противопоказания и переболевших COVID-19.

Ректор сообщила, что согласно приказу для заселения в общежития нужна вакцинация против COVID-19. В АГМА проводится подготовительная работа к началу учебного года с учетом необходимых противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

О ситуации в Амурском госуниверситете рассказал ректор Андрей Плутенко. По приказу все, кто планирует жить в общежитиях вуза, до 25 августа должен закончить полный курс вакцинации от ковида. 80,3 процента профессорско-преподавательского состава и 62 процента прочих работников вуза и 31,2 процента студентов сейчас уже привиты от коронавируса. Университет организует выездные вакцинации в поликлиниках Благовещенска.

Павел Тиханчук, ректор Дальневосточного аграрного университета сообщил на заседании штаба, что коллективный иммунитет среди студентов на сегодня составляет 24,5 %, сотрудников вуза – 98,7 %.

В Благовещенском педагогическом университете также издании приказ ректора, согласно которому все проживающие в общежитиях должны быть вакцинированы от ковида до 25 августа. Об этом доложила проректор по учебной работе Марина Попова. В вузе уже вакцинировано 38% студентов и 60% сотрудников.

Во всех учебных заведениях продолжается разъяснительная работа и пропаганда мер профилактики и защиты от коронавируса, а также и способах и местах вакцинации.

Главный государственный санитарный врач области отметила, что необходимо предусмотреть возможность вакцинации студентов вузов уже по прибытию на учебу в последней декаде августа.