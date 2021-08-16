Амурская компания получила штраф за дискриминацию сотрудников по возрасту

Объявление было опубликовано в местной газете Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ивановском районе прокуратура оштрафовала местную компанию за дискриминацию работников по возрасту. Руководство организации искало на должность водителя людей до 40 лет.

Объявление о поиске персонала категории С было опубликовано в местной газете. В нем специалисты обнаружили нарушение закона о занятости населения и дискриминацию по возрасту. Согласно Трудовому кодексу, каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав, вне зависимости от возраста.

По результатам проверки прокуратурой Ивановского района в отношении директора компании возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 13.11.1 КоАП РФ «Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера». По постановлению прокуратуры виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа.