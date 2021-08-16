Как девочка-бабочка из Приамурья рисует картины и терпит боль

У людей с таким заболеванием очень хрупкие кожа и слизистые оболочки Фото: архив героини

В Приамурье, в селе Климоуцы Свободненского района, живет настоящая девочка-бабочка. Нет, это не сказочная фея, это - обычная девочка с редкой болезнью. С самого детства у Дарьи Кузнецовой диагностирован буллезный эпидермолиз. У людей с таким заболеванием очень хрупкие кожа и слизистые оболочки. От малейшего прикосновения на них появляются пузыри. Лопаясь, они образуют болезненные раны. Поэтому таких людей и называют «бабочками», сравнивая их с насекомыми, любое прикосновение для которых - смерть.

В школу под присмотром

До четвертого класса девочка училась дома: к ней приходили учителя и преподавали уроки. Потом Даша начала ходить в школу. Однако учеба там давалась ей непросто. Несмотря на то, что уроки для Даши были сокращены до 30 минут, она сильно уставала. Несколько занятий в день давали о себе знать.

- Мама постоянно была со мной на всех уроках. Она не работала, так как была оформлена по уходу за мной, да и, сами понимаете, такой ребенок требует постоянного внимания, - рассказывает Дарья Кузнецова.

У людей с таким заболеванием очень хрупкие кожа и слизистые оболочки Фото: архив героини

В восьмом классе девочка вернулась на домашнее обучение. Оно помогло: Даше действительно стало лучше. Уроки учителя проводили по скайпу, и онлайн-обучение даже больше нравилось героине. Но вот общение с друзьями из-за этого сошло на нет.

- Общение со сверстниками стало хуже после ухода из школы. Так как здоровье подводило, я реже гуляла и стала просто неинтересна сверстникам. Сами понимаете, у подростков своя жизнь в этом возрасте, поинтереснее, так сказать. Общение с того момента перешло, в основном, в онлайн, - вспоминает девушка.

Но и плохого отношения со стороны одноклассников Даша к себе никогда не замечала. Они, конечно, косились на девочку-бабочку, но общаться не стремились. Возможно, как предполагает сама Дарья, это связано с тем, что с девочкой всегда находилась мама.

Сейчас мама Дарьи вышла на пенсию, а папа работает в школе. Правда, в селе найти работу не так просто, и долгое время семью кормило большое хозяйство.

Таблетки - вечный спутник

Сложностей от болезни очень много, они есть практически во всем. Самостоятельно Дарья может лишь есть, мыться и рисовать. В остальном девушке требуется постоянная помощь. Усугубило ситуацию и то, что с 2019 года из-за болезни она перестала ходить. Теперь встать и что-то взять стало не так просто, приходится просить помощи у мамы и папы.

Буллëзный эпидермолиз - заболевание неизлечимое. Поэтому организм приходится постоянно поддерживать. Для этого нужны медикаменты и вечные перевязки.

- Болезнь проявила себя с первой минуты жизни, тогда на ногах и других участках тела отсутствовала кожа. Для поддержки и заживления ран требуются мази, гелевые и сетчатые повязки на раны, антисептики, бинты, как простые, так и эластичные, самофиксирущиеся. За день уходит 2-3 тюбика мазей на раны по 30 г, 5-6 специальных салфеток, два рулона фиксирующего бинта. В период обострения болезни материала нужно еще больше, - говорит Дарья Кузнецова.

Помимо этого, у амурчанки очень плохие вены - тоже из-за болезни. Зачастую медики не могут поставить даже обычную капельницу. Спасает лишь подключичный катетер, которые не везде могут установить. Однако и с этим аппаратом не все бывает гладко из-за повышенной свертываемости крови.

- Нередко бывает, что катетер тромбуется, и лечение приходится прекращать, а это дополнительная боль и неудобства, - поясняет амурчанка. - Чтобы поддерживать и отслеживать мое состояние, нужно постоянно сдавать анализы. Для этого приходится ездить в город по гравийной дороге, что, конечно, не очень хорошо для моей кожи. После поездки могу болеть по два дня, но другого выхода нет.

Все необходимое девушка покупает сама, за счет своей пенсии. Однако и ее категорически не хватает. В идеале, по подсчетам медиков, в месяц на лекарства и материалы нужно около 200 тысяч рублей. И это не считая дополнительных таблеток - ведь из-за болезни страдают и внутренние органы.

Недавно Дарья узнала, что для людей с такой болезнью существует региональная помощь медикаментами. Но только об этом амурчанам в свое время никто не сказал.

- Как нам сообщили: «Некоторые врачи не знают, а те, кто знает, не хотят об этом говорить», - подмечает Дарья.

Сейчас девушка с родителями пытаются решить вопрос о получении этой помощи.

Недавно Даша рассказала о своем недуге подписчикам Фото: из архива героини

Заживает годами

Еще один нюанс: людям-бабочкам приходится тщательно подбирать одежду и предметы быта. Например, вещи должны быть из мягкой ткани и просторные, иначе они прилипают к коже (здесь даже повязки не спасают!) и причиняют страшную боль. Поэтому Дарья носит одежду на несколько размеров больше.

- Жесткая ткань причиняет боль и неудобства. Средства гигиены подбираю, в основном, из детского сегмента, так как они менее токсичны, - говорит амурчанка.

Иногда Даша прекращает работу на время - из-за болезни Фото: из архива героини

Да и раны заживают небыстро. Многое зависит от их размера и глубины. Так, большие раны могут заживать около месяца. Дарья вспоминает: были и такие, что заживали около года. При этом боль от них не утихала, и приходилось пить обезболивающие препараты. Девушка признается: в период обострения их бывает очень много. Да и летом справляться непросто.

- Лето мое самое нелюбимое время года. Я очень плохо переношу жару, к тому же раны от этого заживают еще хуже. Наиболее комфортное время года для меня - это осень, - рассказывает амурчанка.

Внести яркие краски

Рисовать Даша любила с самого детства. В 2017-м решила углубиться в творчество больше: начала следить за известными художниками, которые вдохновляли ее на более серьезную работу с акварелью. Девушка начала учиться самостоятельно, скачивала книги, вникала в анатомию, перспективу, колористику. На практику ушли годы, зато сейчас Дарья рисует портреты на заказ.

Болшуюю часть времени Дарья училась на дому Фото: из архива героини

- Рисую я по фотографии, работы отправляю по почте. В рисовании меня привлекает многое, но основное направление - это все-таки портреты. Конечно, заказы приносят деньги, но небольшие. Бывает, либо просто нет заказов долгое время, либо у меня нет сил на их выполнение. Как случилось сейчас: заказы висят, но у меня ухудшилось состояние, в данный момент я в больнице, - поясняет Дарья Кузнецова.

Сегодня амурчанка старается развивать свое хобби более углубленно. Она осваивает новые направления и не хочет забывать о рисовании. Дарья планирует и дальше развиваться в этой сфере, вести инстаграм и рассказывать о себе.

Я другая

Рассказать о себе аудитории Дарья не решалась длительное время. Девушка боролась с комплексом неполноценности, и только недавно осмелилась и написала о себе пост в социальной сети. Для нее это было очень непросто.

Рисовать Даша любила с самого детства Фото: архив героини

- Настроиться было сложно. Об этом я задумывалась, еще будучи подростком, но ввиду возраста у меня было намного больше комплексов - хотя сейчас я понимаю, что тогда здоровье было намного лучше. Но в этом году я уже однозначно решила, что я напишу о себе, а после того как я в мае пролечилась в больнице, у меня еще и силы появились на это, - признается девушка.

К счастью, подписчики Дарьи отреагировали на рассказ о ее болезни положительно. Некоторые решили тут же нажать на кнопку «отписаться», но многих заинтересовала история амурчанки. Вместо негатива девушка получила поддержку и добрые слова в свой адрес.

- Окружающие всегда реагировали и будут реагировать, я постоянно ловила на себе косые взгляды. Некоторые просто бесцеремонно рассматривают меня: в основном, это бабушки или дети. Раньше меня такое задевало, сейчас же стараюсь не обращать внимания, - говорит девушка.

Да, в жизни бывает всякое. Бывают заболевания и недуги, которые искажают внешность и мешают жить. Таким людям амурчанка дает простой и банальный совет: полюбите себя такими, какие вы есть. Только тогда все будет хорошо.