В Амурской области вновь выросли цены на продукты

Больше, чем на 50%, выросла стоимость свеклы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Амурской области подсчитал, каким образом изменились цены на продукты в регионе за прошедший месяц.

По данным ведомства, в июле икра лососёвых рыб подорожала на 20,2%, а сама рыба (разделанная, охлаждённая или мороженая) выросла в цене на 8,4%. Стоимость солёной, маринованной и копчёной рыбы увеличилась на 4,8%. На 4,4% больше стало стоить рыбное филе.

Выросли в цене птица и мясная продукция. Баранина подорожала на 3,2%, а индейка и говяжья печень – на 2-2,9%.

Снизились цены на плодовоовощную продукцию на 1,6%. На 17,3% упала цена на свежие огурцы, на 11,2% - на свежие же помидоры. Морковь теперь стоит дешевле на 7,7%, свежая зелень – на 2%.

Но не все овощи стали стоить дешевле. Почти вполовину – на 51,8% - выросла стоимость свеклы, на 8,7% подорожала капуста, на 8,1% - лук, на 2,4% - картофель, на 2,3% - груши.

Сладости также выросли в цене. Хлеб, булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов и сдобные булочные изделия из муки высшего сорта стоят больше на 2-2,9%. На столько же выросла в цене и карамель.

При этом специалисты отмечают снижение цены на шоколад (на 2%), фруктовые соки (на 3,4%) и газированные напитки (на 2,5%).

Как изменились цены на другие продукты, можно посмотреть в таблице:

* Кроме бескостного мяса