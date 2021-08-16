Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 августа 2021: заболеваемость среди детей растет

За счет средств работодателя вакцинированы 10,5 тысяч иностранных работников Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

За прошедшую неделю в Амурской области зарегистрировали 991 случай COVID-19. Показатель заболеваемости составляет 126,75 на 100 тысяч населения, что на 3,4% выше уровня заболеваемости прошлой недели.

Почти три сотни человек (297 случаев) заболели в Благовещенске, 145 больных выявлено в Свободном, 93 случая зарегистрировано в Сковородинском районе. В Тынде заболели 77 человек, в Белогорске – 51, в Серышевском районе – 44, в Зее – 38, в Октябрьском и Свободненском районах – 28. В Магдагачинском районе зарегистрировано 23 случая заражения, в Благовещенском – 20, в Завитинском – 17, в Зейском – 16. В Райчихинске и Ромненском районе коронавирус подтвердили у 14 человек, в Тындинском районе – у 13, в Белогорском – у 12, в Константиновском – у 11. Девять заболевших в Тамбовском районе, восемь – в Мазановском, по семь – в Архаринском и Бурейском районах. Шесть человек заразились в Селемджинском районе, пять – в Ивановском. Четыре случая выявлено в Шимановске, по два – в Михайловском и Шимановском районах.

Большая часть (73%) болеет в форме ОРВИ, 26% - в форме пневмонии. У 1% наблюдается бессимптомная форма.

Среди заболевших 88% - взрослые, из них:

30-49 лет – 34%

50-64 года – 23%

старше 65 лет – 18%

18-29 лет –13%

0-17 лет – 12%

Сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в детской возрастной группе, где за неделю зарегистрирован наибольший прирост заболеваемости на 9,1% засчет детей 1-6 лет (на 71,9%) и 7-14 лет (на 10,3%).

За три месяца удельный вес детей в общей структуре заболеваемости вырос в 2,7 раза (с 4,2% в мае до 11,5% в июле).

Под медицинским наблюдением находится 1 676 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.

С нарастающим итогом проведено 1 237 802 исследований на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 362,7 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 404,7.

В Амурской области продолжается вакцинация против коронавируса.

Первым компонентом привито 225 тысяч человек (62% от плана), полный курс вакцинации получили 181,7 тысяч человек (80,7% от числа привитых первым компонентом и 50,1% от плана).

Достигнуты высокие показатели вакцинации (95-100% от числа подлежащих) среди работников медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов, крупных предприятий торговли и сферы услуг.

Так, число вакцинированных среди сотрудников ОКЦ Благовещенска составила 100%, Амурснабсбыт -90%, отель «Меркюр»- 84%, ООО «Грандторг» -80%, Сбербанк-73%, ООО «ТоргДВ» - 68%, ООО «Артмаркет опт» -63%.

Активно проходит вакцинация в высших учебных заведениях. В АГМА привились 76% от подлежащих вакцинации студентов и ординаторов. В АмГУ полный курс закончили 80% преподавательского состава, 62% прочих работников и 31% студентов. В ДальГАУ вакцинировано 98% сотрудников и 25% студентов.

Во всех учебных заведениях продолжается разъяснительная работа и пропаганда мер профилактики и защиты от коронавируса, а также способах и местах вакцинации.

На объектах строительства Амурского ГПЗ достигнут охват вакцинацией 73%. Из более, чем 30 тысяч работников, занятых на проекте, первым компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) привито 13 тысяч человек, вторым компонентом – 9,5 тысяч человек. За счет средств работодателя 10,5 тысяч иностранных работников вакцинированы Спутником Лайт. Вакцинация работников Амурского ГПЗ продолжается, до конца августа планируется привить не менее 75% работников.