День города в Тынде пройдет при соблюдении плана вакцинации

Власти уже готовятся к празднику Фото: https://www.instagram.com/ivanshapovalov71/

В Тынде празднование Дня города пройдет только в том случае, если к этому времени будет вакцинировано от коронавируса 60% населения. Об этом сообщила мэр города Марина Михайлова.

Газета «БАМ» сообщает, что в администрации Тынды уже начали подготовку к 46-летию города. Однако полноценный праздник возможен только при выполнении плана вакцинации.

- В сентябре у нас должен состояться День города, - рассказала Марина Михайлова. - Пожалуй, это последний праздник осени, который призван помочь нам зарядиться положительными эмоциями на долгую и холодную зиму. Обращаюсь к тындинцам с просьбой максимально серьезно отнестись к вакцинированию. Если 60% жителей Тынды будут привиты, то нам снимут ограничения и мы сможем провести праздник. Надеюсь на вашу сознательность.

На данный момент для праздника уже закупают салют и разрабатывают сценарий программы.

Однако жители Тынды такой исход событий не оценили. Люди задаются вопросом: неужели на праздник нужно приходить с сертификатом о вакцинации? Кроме того, местные жители не видят смысла в прививке, так как и после нее возможно заражение.