Сотрудники почты в Свободном устроили забастовку из-за задержки зарплаты

Мэр Свободного планирует встретиться с руководителем почты по Амурской области, чтобы обсудить ситуацию Фото: @svbstar

Сотрудники отделения Почты России в Свободном устроили забастовку из-за задержки заработной платы. Они не вышли на работу, а на дверях повесили объявление о причине такого поступка.

- Забастовка в связи с невыплатой зар.платы, - ёмко объяснили причину закрытия н в объявлении.

При этом местные жители поддержали работников почты – ведь зарплата у них и так невысокая.

- Такую мизерную зарплату, при таком объёме работ ещё и выплатить не могут?

- Зарплату в этом месяце получили 6-8 тысяч. У девчонок по двое детей, кредиты, работают до 12 ночи - семьи не видя, разгребая это всё! – пишут в комментариях свободненцы.

На произошедшее отреагировала администрация города. В мэрии готовят обращение в прокуратуру.

- По факту объявленной сотрудниками Почты России забастовки из-за невыплаты заработной платы главой города дано поручение направить обращение в городскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку сложившейся ситуации, - прокомментировали в администрации.

Глава Свободного Владимир Константинов планирует встретиться с директором Почты России Амурской области Александрой Коротовской. В ходе встречи будут обсуждаться меры, предпринимаемые руководством почтового ведомства по восстановлению работы отделений в Свободном и недопущению подобных случаев в дальнейшем.