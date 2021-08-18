Благовещенск как полоса препятствий

В 2021 году на проведение дорожных работ Благовещенску было выделено 1,1 млрд рублей Фото: Олег Имамеев

Главной темой на этой неделе стали очередные изменения в маршрутах общественного транспорта. Из-за них благовещенские пенсионеры в выходные не смогли найти садовые автобусы - те не приехали на привычные остановки, а предупреждения об этом увидели далеко не все.

А уже вечером во вторник с подобной проблемой столкнулись не только дачники - из-за ремонта нового участка на улице Ленина в мэрии скорректировали сразу десять городских маршрутов. О том, что ждать автобусы теперь нужно на других остановках, услышали не все.

Миссия - поймать автобус

Масштабный ремонт улицы Ленина распространился и на участок между Калинина и Богдана Хмельницкого. Из-за работ на этой территории с полудня 17 августа скорректировали маршруты автобусов № К, 2 (2А), 5, 7, 8, 11, 22, 39, 16с, 41с.

Измененная схема маршрутов № 2 (2А), 7: ул. Ленина - ул. Б. Хмельницкого - ул. Зейская - далее по утвержденному маршруту.

Измененная схема маршрута № 5: ул. Ленина - ул. Б. Хмельницкого - ул. Зейская - ул. Артиллерийская - ул. Ленина - далее по утвержденному маршруту.

Измененная схема маршрутов № 8, 11, 22: ул. Ленина - ул. Б. Хмельницкого - ул. Зейская - ул. Калинина - далее по утвержденному маршруту.

Измененная схема маршрутов № К, 39: ул. Ленина - ул. Б. Хмельницкого - ул. Зейская - ул. Загородная - далее по утвержденному маршруту.

Измененная схема маршрутов № 16с, 41с: ул. Зейская - ул. Артиллерийская - ул. Ленина - далее по утвержденному маршруту. Начальный остановочный пункт для этих автобусов будет расположен по нечетной стороне ул. Зейской между ул. Калинина - ул. Б. Хмельницкого. Конечная остановка разместится по четной стороне ул. Зейской между ул. Калинина - ул. Б. Хмельницкого.

Работы на Ленина между улицами Калинина и Богдана Хмельницкого, по предварительным оценкам, продлятся до середины сентября. За это время подрядчик должен заменить инженерные сети и тротуар на пешеходных участках и, конечно, заново заасфальтировать дорогу.

Точную дату открытия этого участка улицы Ленина сообщат дополнительно.

С горечью по Горького

Еще один затяжной ремонт затронул в Благовещенске улицу Горького. Выбор на эту улицу пал из-за того, что именно она будет соединяться с новым мостом, который сейчас активно возводится над Зеей.

За дорогу взялись всерьез: ее обещают отремонтировать на всем протяжении от Калинина до Театральной. Причем рабочие не только приводят в порядок асфальт, но и меняют старые инженерные сети. Там, где это необходимо, устанавливают трубы большего диаметра. Процесс этот оказался долгим, что не особо радует благовещенцев - им постоянно приходится искать пути обхода.

Ремонт настолько надоел горожанам, что они засыпали мэра Олега Имамеева вопросами: «Зачем?», «Сколько можно?», «Хватит копать!». В ответ на претензии глава города выложил фотографии старых труб, которые сейчас меняют на Горького.

- Несколько фото с разных участков улицы Горького. Здесь и старая труба теплотрассы, которая в прямом смысле рассыпается. И трубы ливневой канализации, в которых многолетние иловые слои, случайный мусор и песок буквально спаялись в монолит. Думаю, нет смысла говорить о том, как все эти сети справлялись со своими функциями, и как бы справлялись в будущем, - прокомментировал Олег Гатауллович.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ранее сообщалось, что в 2021 году на проведение дорожных работ Благовещенску было выделено 1,1 млрд рублей, из них более 600 млн - из дорожного фонда Амурской области, остальные - по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги.

Еще 700 млн рублей городу выделили на ремонт коммунальной инфраструктуры - сетей, которые проходят под дорогами.

Общая сумма финансирования, таким образом, составила 1,8 млрд рублей.