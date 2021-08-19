Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 августа 2021: В Шимановске на День города из отменили массовые мероприятия

Жители остались недовольны таким решением Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В Шимановске на День города из-за коронавируса отменили массовые мероприятия. В субботу, 21 августа, их проведут в онлайн-формате.

Шимановску исполнится 111 лет. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки было принято решение отменить массовые гуляния. Праздничная программа всё же была составлена, сообщили в администрации.

В субботу пройдет возложение цветов к памятнику В. И. Шимановскому, а в краеведческом музее будет работать выставка «Город и время». Все остальные мероприятия – викторина, концерт и даже поэтический челлендж – пройдут онлайн.

Жители остались недовольны таким решением.

- Кто бы сомневался. Везде всё празднуют, кроме Шимановска! – пишут в комментариях горожане.