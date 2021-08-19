В Благовещенске скончался социолог и кандидат философских наук Юрий Магницкий

Социолог пользовался уважением у других преподавателей и студентов Фото: архив

В столице Приамурья умер Юрий Магницкий - социолог, кандидат философских наук и доцент Амурского государственного университета. В ноябре ему бы исполнилось 76 лет.

Новость о смерти Юрия Георгиевича подтвердили его коллеги. Известного социолога не стало во вторник, 17 августа. Юрий Магницкий умер после тяжелой болезни.

Юрий Георгиевич Магницкий в 1971 году окончил Московский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина по специальности «История». В 1980 году он завершил обучение в аспирантуре Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а в 1982 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. С 1980 по 1989 год работал преподавателем кафедры философии и социологии в вузах Москвы. В 1992 – 1994 годах – работал старшим преподавателем и доцентом кафедры социологии Дальневосточного аграрного университета. В Амурском государственном университете Юрий Георгиевич работал с 1995 до 2016 года на факультете социальных наук.

- Юрий Георгиевич был ведущим специалистом Центра социологических исследований АмГУ, проводил научные исследования по проблемам общественного мнения, социологии города, социологии религии и социологии организаций. Научное наследие Юрия Георгиевича включает более 100 различных научных публикаций по философским проблемам человека, по проблемам политической, экономической и другим разделам социологии, - отмечают коллеги Юрия Георгиевича.

Социолог пользовался уважением у других преподавателей и студентов. Коллеги Юрия Георгиевича вспоминают его большую работоспособность и дисциплинированность, высокий профессионализм и доброжелательность.

Коллектив АмГУ выражает глубокое соболезнование родным и близким Юрия Георгиевича. Редакция «Комсомольской правды-Благовещенск» присоединяется к соболезнованиям.

О дате и месте прощания с Юрием Георгиевичем будет сообщено дополнительно.