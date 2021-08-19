Познавательно-развлекательные выходные в Благовещенске

Выставки лучше посещать в компании - чтобы обсудить понравившиеся работы и экспонаты Фото: museumamur.org

Интересные и обучающие акции ждут амурчан на текущей неделе. На них можно не только отвлечься от серых будней, узнать много нового, но и вдохновиться! Детям, кстати, тоже будет чем заняться. Рассказываем о ближайших мероприятиях подробнее.

Культура и будни

Если вы устали от обыденности своих рабочих дней, самое время открыться чему-то новому. И вот как раз проходит первая подобная выставка под названием «Вех первоначальных знаки» (6+) в Амурском краеведческом музее. Она создана совместно с государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Выставочный проект посвящен истории покорения и исследования Дальнего Востока, его заселения и развития. Согласитесь, звучит очень интересно!

Посетив выставку, амурчане смогут увидеть медали и жетоны, отмечающие основные вехи в истории региона и всей страны, а также медали в честь первооткрывателей и исследователей. Среди важнейших памятников - медаль в честь графа Николая Павловича Игнатьева, который провел переговоры с Китаем о границе и в 1860 году подписал Пекинский договор, закрепивший за Россией территории Приамурья и Приморья.

Представленные на выставке экспонаты раскрывают и историю строительства Транссибирской железной дороги. Это, например, медали, нагрудные знаки и жетоны, посвященные юбилеям министерств и учебных заведений, имевших отношение к строительству.

Примечательно, что большинство экспонатов происходят из собрания Дмитрия Михайловича Мельникова, коллекционера родом из Забайкальского края. Большую часть жизни он прожил в китайском городе Ханькоу (ныне район города Ухань). Свое собрание нумизматики и китайского искусства Мельников передал в дар СССР. В 1951 году монеты, медали и нагрудные знаки из этой коллекции были переданы в музей им. А. С. Пушкина, совместно с которым и проводится данная выставка.

Посетить выставку можно до 2 октября. Запись на экскурсию: 77-34-14. Билеты от 150 рублей.

Больше прекрасного

Если уж выставочный проект об истории, покорении и исследовании Дальнего Востока пришелся вам не по душе или же хочется большего, то предлагаем вам обратить внимание на еще одно мероприятие в краеведческом музее. Кстати, амурскому музею совсем недавно исполнилось целых 130 лет, чем не повод посетить его? Сейчас проходит художественная выставка памяти члена Союза художников России Олега Гулевича. Она называется «Неоконченный этюд» (6+).

На выставке представлены живописные полотна из семейного собрания художника. Как отмечают эксперты, особого внимания заслуживает пейзаж с видом на море, который живописец не успел закончить. Он был написан на последнем мастер-классе О. Гулевича в музее-мастерской народного художника А. Е. Тихомирова.

Также амурчане смогут увидеть работы, побывавшие на различных художественных выставках России и Китая. В их числе картины «Река Мста» и «Родничок», принимавшие участие в «Белой выставке» дальневосточных художников. Помимо картин можно будет ознакомиться с личными вещами Олега Гулевича - этюдником, который был вместе с художником на пленэрах, и наградами, полученными за участие и организацию различных художественных выставок.

Выставка проходит в зале № 23 и продлится до 5 сентября. Цена билетов от 150 рублей.

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Сделать кукол и порисовать

Но не краеведческим музеем единым интересен Благовещенск. Немало увлекательных мероприятий пройдет в одной из библиотек города.

День российского флага

Уже в эту пятницу, 20 августа, вся страна будет отмечать День Государственного флага России. К этому празднику Амурская областная библиотека подготовила акцию «Российский флаг - державы символ» (6+) для детей и взрослых.

В рамках мероприятия будут организованы творческие площадки, на которых участники смогут познакомиться с историей российского флага и его значимостью для государства, а также узнать, как трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского государства. Ну и, конечно же, познакомятся с интересными фактами!

Акция пройдет 20 августа с 17.00 до 19.00. Организаторы будут ждать участников на площади Победы, на территории, прилегающей к зданию библиотеки. В случае непогоды мероприятие будет проходить в помещении.

Детский мастер-класс

Нельзя не сказать и о мероприятиях для маленьких амурчан. Творческая мастерская «Чудеса» приглашает детей и взрослых на мастер-класс по изготовлению народной лоскутной куклы «Рябинка» (6+). Занятие проводит народный мастер Амурской области Оксана Викторовна Головачева.

Традиционная обереговая кукла Рябинка - одна из самых сильных женских кукол. Она является оберегом семейного счастья в доме, охраняет истинную любовь от несчастий и неприятностей.

Мастер-класс состоится 21 августа с 12:00 в Амурской областной детской библиотеке. Для творчества предоставляются все необходимые материалы. Дети младше 6 лет могут посетить занятие вместе с родителями. Цена: 300 руб. Справки и запись по телефону: +7-924-672-15-61.

Творческая жилка

В этот же день пройдет еще одно мероприятие для ребятишек и их родителей - мастер-класс по правополушарному рисованию «Черепашка» (6+). На нем ребенок или взрослый сможет научиться рисовать - по крайней мере, именно это обещают организаторы. Продолжительность творческого урока - один час. Все необходимые материалы предоставят.

Мастер-класс начнется 21 августа в 13:00 в Амурской областной библиотеке. Дети младше шести лет могут посетить занятие вместе с родителями. Цена - 500 руб. Справки и запись по телефону 8-924-672-15-61.

КСТАТИ

Праздник и музыка

В музейно-выставочном комплексе «Дом И. А. Саяпина» в субботу пройдет театрализованное интерактивное мероприятие «Яблочный Спас» (6+). Гостей мероприятия ждет познавательное театрализованное представление с рассказом об истории праздника, веселые конкурсы, загадки, народные песни и подвижные игры.

Мероприятие начнется 21 августа в 14:00 по адресу: ул. Амурская, 216.

Стоимость билета 200 рублей. Предварительные заявки принимаются по телефонам: 52-43-48; 77-53-83.

А в воскресенье в большом зале ОКЦ пройдет концерт симфонического оркестра Хабаровского краевого музыкального театра (6+).

Солируют лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов Иван Сендецкий (виолончель, 1 премия 2018 г.) и Владимир Ступников (баян, 1 премия 2017 г.).

Концерт пройдет 22 августа в 17:00 в ОКЦ. Стоимость билетов от 300 до 500 рублей.