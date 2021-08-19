Братья из Амурской области убили пожилую пару из-за медалей и денег

Мужчин судили по трем статьям Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного комитета по Амурской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих жителей поселка Серышево в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой группой лиц по предварительному сговору», ст. 324 УК РФ «Незаконное приобретение государственной награды СССР» и п.п. «а, в, ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление».

Как сообщает пресс-служба СК, 10 января текущего года в одном из домов по улице Литвиненко в поселке Серышево были обнаружены тела мужчины 1937 и женщины 1933 годов рождения с признаками криминальной смерти.

В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны два двоюродных брата 32 и 22 лет. Оба - ранее судимые, старший – сосед погибших.

Как установлено следствием и судом, 9 января этого года осужденные пили алкоголь в доме старшего брата. Когда деньги закончились, мужчины решили похитить их у пожилой семейной пары, проживающей в соседней квартире. С этой целью они совершили разбойное нападение на соседей и похитили более 300 тысяч рублей и другое имущество. Осужденные также похитили медаль «Ветеран труда СССР», принадлежащую погибшей. С целью скрыть преступление, мужчины убили пенсионеров ножами.

Во время обысков следователь обнаружил орудия убийства, большую часть похищенных средств, а также вещи, принадлежавшие погибшим.

Приговором Амурского областного суда старшему из братьев назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии особого режима, второму – 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.