Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 августа 2021: в регионе заболело 30,3 тысячи человек

У 100 человек заболевание протекает в виде ОРВИ Фото: амурское управление Роспотребнадзора

За сутки 19 августа в Амурской области выявлено 134 случая коронавируса. Темп прироста за последние сутки – 0,4 %.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 100 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у 33 – в виде пневмонии (25%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 30 332 случаев, показатель заболеваемости составляет 3879,54 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 165 589 человек, в том числе за последние сутки – 3 017.

Управление настоятельно рекомендует выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.