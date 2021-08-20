В реабилитационном центре в Бурейском районе умер еще один подросток

Признаков криминальной смерти в гибели подростка нет Фото: Татьяна РЯБОВА

В реабилитационном центре, расположенном в Бурейском районе, умерла 15-летняя девочка. Информация о смерти ребенка появилась в социальных сетях, ее подтвердили следователи.

По информации Telegram-канал AmurMash, причиной смерти девочки являются множественные удары по голове. По данным канала, подросток сама билась головой о стены или наносила себе удары тяжелым предметом. Травмы вызвали поражение центральной нервной системы и сдавливание головного мозга. От этого через некоторое время ребенок скончался.

- Следственными органами следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Амурской области выясняются обстоятельства смерти 15-летней девочки. Видимых признаков криминального характера ее смерти нет, – рассказали в пресс-службе Следственного Комитета по Амурской области.

К слову, это не первая гибель воспитанника этого центра. Месяц назад здесь погиб 19-летний парень. Его тело нашли в заброшенном коллекторе. У молодого человека, по неподтверждённой информации, был диагноз «тяжёлая умственная отсталость». В Следственном комитете области было возбуждено уголовное дело. Его расследование взяла на контроль прокуратура Бурейского района.