Амурские студенты проходят вакцинацию

В ДальГАУ привились практически все сотрудники - 98,7% Фото: Минздрав Амурской области

Студенты АГМА, АмГУ и БГПУ не смогут заселиться в общежитие, если не сделают прививку против новой коронавирусной инфекции.

В АмГУ все, кто планирует жить в общежитиях, должны пройти полный курс вакцинации до 25 августа. В вузе это уже сделали 80,3% преподавательского состава, 62% работников и 31,2% учащихся.

В БГПУ установили аналогичный срок - до 25 августа. Там вакцинацию прошли 60% сотрудников и 31,2% студентов.

В ДальГАУ и вовсе привились практически все сотрудники - 98,7%, а вот среди учащихся вакцинированных немного - всего 24,5%.

- В Амурской государственной медицинской академии на сегодняшний день процент привитых из числа студентов и ординаторов составляет 76 от подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции, - сообщила ректор вуза Татьяна Заболотских. - Сейчас студенты и ординаторы находятся на каникулах, вакцинируются по месту жительства, учет ведется еженедельно.

Между тем в регионе уже зафиксировали попытки получения фиктивных сертификатов о вакцинации. Сотрудница медучреждения в одном из районных центров Приамурья указала в списке для внесения в единый федеральный регистр вакцинированных граждан четырех человек, которые не поставили прививку. Полиция уже нашла всех причастных, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».