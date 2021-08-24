Новые люди из Амурской области приняли участие в съезде партии

Фото: партия «Новые люди».

Новые люди заявили, что их главная задача - принести в Госдуму голос регионов. В работе съезда приняли участие более 2 500 делегатов со всей России.

На съезде была принята предвыборная программа. Она содержит множество идей для преобразований в экономике и политическом устройстве, медицине и образовании, обороне и безопасности, экологии и внешней политике. Лидер Новых людей Алексей Нечаев подчеркнул, что эта программа проста и понятна каждому.

- Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы - туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны. Мы идём в Госдуму не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям, - сказал он.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

Новые люди - это широкий спектр сообществ: экологи, урбанисты, молодые мамы и общества людей с ограниченными возможностями. Специальный гость съезда Елена Летучая рассказала о своём участии в акции по очистке Байкала, которую проводят Новые люди. Им уже удалось поднять со дна крупнейшего озера России более 400 тонн покрышек, и эта работа продолжается.

Своими идеями по поводу развития страны поделилась «народный мэр» Якутска Сардана Авксентьева, которая является советником Алексея Нечаева по региональным вопросам. За три месяца она объехала десятки регионов, изучила проблемы, которые не решает местная власть.

- Парламентские партии превратились в единую партию власти. Но мы, Новые люди, разрушим эту монополию. Потому что за намиреальный интерес десятков миллионов. За нами мудрость простых людей, которые через несколько недель возьмут в руки метлу и наведут порядок в одной из комнат нашей власти, - убеждена Сардана Авксентьева.